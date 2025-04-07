«Автомобилист» выбил автогол

Победой «Ак Барса» — 4:3 — завершилась его серия с «Автомобилистом» в стартовом раунде play-off «Фонбет» Континентальной хоккейной лиги. Казанцы выиграли седьмой матч со счетом 2:1, забросив решающую шайбу во втором овертайме, а точнее, екатеринбуржцы забили этот гол в собственные ворота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря активной работе Ильи Сафонова на чужом пятачке «Ак Барс» забил оба гола в решающем матче с «Автомобилистом»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС Благодаря активной работе Ильи Сафонова на чужом пятачке «Ак Барс» забил оба гола в решающем матче с «Автомобилистом»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Чтобы наконец выявить победителя, «Автомобилисту» и «Ак Барсу» пришлось в третий раз сыграть в Екатеринбурге. Это обстоятельство было, конечно, в пользу уральской команды, хотя, с другой стороны, она еще сама не до конца обжилась на новой «УГМК-Арене», которая открылась только месяц назад. К тому же казанский клуб гораздо увереннее выглядел в предыдущей встрече, добившись перевеса в четыре шайбы уже в первом периоде, причем выдал столь агрессивный дебют второй раз по ходу серии. И вообще, если суммировать все голы, «барсы» перед седьмым матчем вели с разницей «плюс восемь».

Впрочем, в пятой игре дома екатеринбуржцы свели все атакующие усилия соперника на нет и сейчас старались действовать в том же ключе. Хозяева припарковали, как говорят в футболе, если не автобус, то автомобиль уж точно. Да еще весьма кстати открыли счет. Если удаление Алексея Марченко они не использовали, то проштрафившегося следом Николаса Петана наказали голом. Стефан Да Коста доставил шайбу на пятак, и Александр Шаров переправил ее в сетку. Потом 35-летний француз мог увеличить счет, но в момент броска из выгодного положения его рука неожиданно дрогнула.

Казанцы тоже нервничали. Кирилл Семенов даже не попал в пустые ворота. Зато Илья Сафонов не промахнулся на добивании, когда уже «Ак Барс» заработал большинство.

В начале второго периода «Автомобилист» дважды опасно выкатывался на голкипера гостей Тимура Билялова, который остановил и Ника Меркли, и Брукса Мэйсека. Подопечные Анвара Гатиятулина больше атаковали позиционно, но не сказать чтобы как-то напрягали екатеринбургского вратаря Евгения Аликина. Он достаточно спокойно себя чувствовал и в течение тех четырех минут, когда казанцы пытались разыграть лишнего. Причем одно из удалений получил двухметровый гигант Никита Трямкин за удар в область головы еще более высокого Степана Фальковского, которого увели на восстановление в раздевалку. Аликину, не жалея себя, помогали полевые игроки и блокировали 10 бросков только во втором отрезке встречи, а по итогам 60 минут этот показатель вырос у хозяев почти до 30.

В третьем периоде матч уже шел до гола. «Ак Барс» по-прежнему пробовал комбинировать, а «Автомобилист» чаще делал ставку на скорость. Правда, нападающий гостей Эрик О’Делл как раз загубил быстрый выход «два в одного», когда почему-то замешкался, так что и сам не бросил, и не отдал партнеру.

Это был, пожалуй, самый верный момент для взятия ворот, а так, команды слишком осторожничали, поэтому неудивительно, что основное время завершилось вничью — 1:1.

Несмотря на то что всего оппоненты нанесли под 60 бросков в створ, вратари какими-то умопомрачительными сейвами не запомнились.

В овертайме «Автомобилист» сменил тактику, перестроившись на более активный хоккей, и владел заметным территориальным преимуществом, а когда Сафонову выписали штраф, имел отличную возможность и вовсе закрыть серию. Но казанцы выстояли в меньшинстве и постепенно сами захватили инициативу, тем не менее забить опять никому не удалось. Развязка наступила в пятом периоде, когда у екатеринбуржцев удалили Степана Хрипунова. Аликин, откидывая шайбу с пятака, попал в своего нападающего Алексея Бывальцева, от которого она и залетела в ворота. Автоголов в хоккее не бывает, и решающий гол записали на Семенова, после чьего броска и произошел этот несчастный случай. «Ак Барс» победил — 2:1 — и пробился в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Александр Ильин