Министерство финансов Липецкой области возглавила Светлана Володина

И. о. министра финансов Липецкой области с 7 апреля стала первый замруководителя ведомства Светлана Володина. Она будет занимать эту должность до назначения нового министра. Об этом сообщили в правительстве региона.

Светлана Володина в 2002 году с отличием окончила Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Неоднократно повышала квалификацию в Финансовом университете при правительстве РФ и в РАНХиГС. В липецком министерстве финансов работает с 2002 года.

На прошлой неделе губернатор Игорь Артамонов подписал указ об упразднении должности своего заместителя по финансам, которая была совмещена со ставкой профильного министра. Последним ее занимал Вячеслав Щеглеватых — он ушел в отставку по собственному желанию.

Алина Морозова