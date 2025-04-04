Вячеслав Щеглеватых ушел с поста вице-губернатора по финансам Липецкой области

Вице-губернатор и начальник министерства финансов Липецкой области Вячеслав Щеглеватых покинул должность. Об этом сообщил сам господин Щеглеватых в своем Telegram-канале. По словам чиновника, решение было принято им самостоятельно. О причинах отставки и о том, кто займет его пост, господин Щеглеватых не рассказал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Щеглеватых

Фото: сайт правительства Липецкой области Вячеслав Щеглеватых

Фото: сайт правительства Липецкой области

Также губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал указ об упразднении поста вице-губернатора по финансам. Слова «заместитель губернатора» исключили из названия должности, оставив только пост министра финансов региона.

Вячеслав Щеглеватых занимал должности с момента инаугурации губернатора Игоря Артамонова. Ему 71 год. Вся профессиональная деятельность чиновника связана с финансовой сферой. Он возглавлял управление (ныне министерство) финансов облправительства с 1993 года. В 2009 году получил статус вице-губернатора.

Егор Якимов