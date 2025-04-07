Кабмин не поддержал идеи справороссов о защите детей от «деструктивной идеологии»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на своем заседании сегодня, 7 апреля, не поддержала инициативу депутатов Госдумы от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) о запрете распространения среди детей информации, которая оскорбляет или отрицает традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В поправках, внесенных в Госдуму 1 ноября 2024 года, представители СРЗП предлагали дополнить закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» новым пунктом 3.3 с целью «защитить детей от деструктивной идеологии». «Это позволит сохранить национальную идентичность и сплоченность многонационального российского общества, что является важным условием для защиты суверенитета и будущего государства»,— говорится в пояснительной записке к проекту.

Правительственная комиссия законопроект в представленной редакции не поддержала и отметила, что «формулировка, касающаяся информации, оскорбляющей традиционные российские духовно-нравственные ценности, не соответствует принципу правовой определенности и требует уточнения». Кроме того, многие традиционные ценности, перечень которых содержится в утвержденных указом президента от 2022 года основах государственной политики по сохранению и укреплению таких ценностей, уже закреплены законом о защите детей от вредной информации, отмечается в проекте отзыва.

Божена Иванова