«Булава» стала владельцем четырех швейных фабрик «Глории Джинс»

ООО «Булава» стала владельцем швейных фабрик «Глории Джинс» в Красном Сулине и п. Усть-Донецком. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

В сообщении отмечается, что ранее «Булава» уже выкупила предприятия «Глории Джинс» в Гуково и Зверево. Общая численность персонала четырех фабрик составляет около 500 человек.

«Фабрики в Усть-Донецком и Красном Сулине, Гукове и Звереве работают в одну смену и выпускают демисезонную одежду. Новый инвестор планирует автоматизировать производственные площадки и обновить оборудование», - говорится в сообщении.

Также сказано, что принадлежащие ранее производственные мощности «Глории Джинс» в Зернограде, Сальске и ст. Егорлыкской перешли к ИП «Роговой».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на базе бывшего швейного цеха компании «Глория Джинс» в Усть-Донецке «Булава» планирует заняться производством экипировки для бойцов СВО.

Сергей Иванов