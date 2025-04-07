В Петербурге в течение года заменят 1300 лифтов

Власти Петербурга планируют заменить 1300 лифтов в 2025 году, это одна из главных задач Фонда капремонта, сообщает пресс-служба Смольного 7 апреля. Работы ведутся вне зависимости от погодных условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Современные подъемники городу поставляет Петербургский лифтовой завод, расположенный в деревне Разбегаево. Там выполняют полный цикл производства: от резки металла до сборки и покраски.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Петербург вышел на рекордные показатели по замене лифтов, в 2024 году в мегаполисе установили 2561 новую кабину.

Андрей Маркелов