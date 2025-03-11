Более 2,5 тысяч лифтов заменили в Петербурге в 2024 году

Петербург вышел на рекордные показатели по замене лифтов, в 2024 году в городе установили 2561 новую кабину. Об этом стало известно 10 марта в ходе совещания губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. В концу 2025 года власти города заменят все лифты с истекшими сроками эксплуатации, с 2026 года ремонт будет осуществляться в плановом порядке.

В ходе встречи поднимали тему региональной программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах. Общий объем программы вырос с 16 млрд рублей в 2021 году до 36 в 2025 году. В минувшем году из бюджета на ремонт 430 крыш, 191 фасада и модернизацию 1372 инженерных систем потратили 7,4 млрд рублей.

Особое внимание уделяют зданиям, расположенным на Невском проспекте. В 2024 году на главной магистрали города отремонтировали 40 фасадов и 29 крыш, в текущем году планируют привести в порядок 57 крыш и 70 фасадов в 85 многоквартирных домах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что специалисты приступили к восстановлению исторической крыши Дома Радио, здания на углу Малой Садовой и Итальянской улиц. Работы по реставрации всего объекта намерены завершить к концу 2026 года.

Андрей Маркелов