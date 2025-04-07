Турция с 8 апреля приостановит экспорт лимонов

Турция с 8 апреля временно останавливает поставки лимонов за границу. Решение принято из-за недавних заморозков, а также необходимости урегулирования внутреннего спроса и поддержания динамики цен, сообщил турецкий Минторг. Турция занимает шестое место в мире по экспорту лимонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

«В связи с холодной погодой и заморозками в ряде регионов нашей страны в последнее время, необходимостью обеспечения баланса спроса и предложения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также на внутреннем и международном рынках в координации с Министерством сельского хозяйства принято решение о временном прекращении экспорта лимонов с 8 апреля»,— сказано в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

Заморозки в последнее время произошли в средиземноморских провинциях Адана, Мерсин и Хатай, где выращивают лимоны. На лимоны и мандарины приходится 70% турецкого экспорта цитрусовых, еще 15% — на апельсины. По итогам 2024 года Турция поставила за границу лимонов на $357 млн.

Россия входит в тройку стран, куда поставляют больше всего цитрусовых. В 2024 году объем экспорта составил $375 млн.