В Казани в 2025 году благоустроят 464 двора на 4,27 млрд рублей

В текущем году в Казани по программе «Наш двор» собираются благоустроить 464 многоквартирных дома на сумму 4,27 млрд руб. Об этом сообщил замруководителя исполкома Игорь Куляжев на деловом понедельнике мэрии Казани.

Больше всего дворов благоустроят в Вахитовском и Приволжском районах — 137. В Кировском и Московском районах отремонтируют 120 дворов, в Советском районе — 106, а в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах — 101.

Ранее сообщалось, что на благоустройство 675 дворов в Татарстане в 2025 году направят 10 млрд руб.

Программа «Наш двор» реализуется в Татарстане с 2020 года, она направлена на комплексное благоустройство и создание комфортных и безопасных дворов на территории республики.

Дарья Сайфиева