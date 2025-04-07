«Роскосмос» показал фото циклона, который принес в Москву снегопад

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки циклона «Зион», который принес в Москву снегопад. Фотографии получены со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роскосмос Фото: Роскосмос

«Зима вернулась в столицу... На Москву обрушился циклон "Зион", который принес с собой снегопады и метели»,— сказано в пресс-релизе госкорпорации.

В выходные высота снежного покрова в Москве достигла 11 см. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного снега и желтый — из-за ветра. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 7 апреля, в столице будет –2...1°C, облачно, снег и гололедица (в Подмосковье –2...3°C, местами небольшой снег). 8 апреля в Москве температура останется на том же уровне (по области –1...4°C), снег и гололедица, местами снежные заносы.