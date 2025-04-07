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Коммерсантъ FM
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«Роскосмос» показал фото циклона, который принес в Москву снегопад

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки циклона «Зион», который принес в Москву снегопад. Фотографии получены со спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Фото: Роскосмос

Фото: Роскосмос

«Зима вернулась в столицу... На Москву обрушился циклон "Зион", который принес с собой снегопады и метели»,— сказано в пресс-релизе госкорпорации.

В выходные высота снежного покрова в Москве достигла 11 см. В городе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного снега и желтый — из-за ветра. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 7 апреля, в столице будет –2...1°C, облачно, снег и гололедица (в Подмосковье –2...3°C, местами небольшой снег). 8 апреля в Москве температура останется на том же уровне (по области –1...4°C), снег и гололедица, местами снежные заносы.

Фотогалерея

Снегопад в Москве

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Автомобили в снегу

Автомобили в снегу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Селфи на фоне засыпанных снегом автомобилей

Селфи на фоне засыпанных снегом автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Дептранс Москвы призвал автомобилистов выезжать только на зимней резине или использовать общественный транспорт

Дептранс Москвы призвал автомобилистов выезжать только на зимней резине или использовать общественный транспорт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии на службе

Сотрудники Росгвардии на службе

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Заснеженная парковка

Заснеженная парковка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Жители и гости столицы не были готовы к апрельскому снегопаду

Жители и гости столицы не были готовы к апрельскому снегопаду

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сосульки у подземного перехода

Сосульки у подземного перехода

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудник коммунальной службы

Сотрудник коммунальной службы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Из-за снегопада приостановлена аренда самокатов и велосипедов

Из-за снегопада приостановлена аренда самокатов и велосипедов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Подготовка самолета к вылету в аэропорту Шереметьево

Подготовка самолета к вылету в аэропорту Шереметьево

Фото: Коммерсантъ / Василий Шитов  /  купить фото

Очистка проезжей части

Очистка проезжей части

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Прогулка с собакой

Прогулка с собакой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уборка снега

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Засыпанный снегом автомобиль

Засыпанный снегом автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Автомобили в снегу

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Селфи на фоне засыпанных снегом автомобилей

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Дептранс Москвы призвал автомобилистов выезжать только на зимней резине или использовать общественный транспорт

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудники Росгвардии на службе

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Заснеженная парковка

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Жители и гости столицы не были готовы к апрельскому снегопаду

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Сосульки у подземного перехода

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Сотрудник коммунальной службы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Из-за снегопада приостановлена аренда самокатов и велосипедов

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Подготовка самолета к вылету в аэропорту Шереметьево

Фото: Коммерсантъ / Василий Шитов  /  купить фото

Очистка проезжей части

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Прогулка с собакой

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Уборка снега

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Засыпанный снегом автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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