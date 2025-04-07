70-летний лидер камчатского «Яблока» вновь осужден за дискредитацию ВС РФ

Горсуд Петропавловска-Камчатского признал виновным камчатского журналиста, руководителя реготделения партии «Яблоко», пенсионера Владимира Ефимова виновным в дискредитации армии (ч. 1 ст. 282.4 УК) и повторной демонстрации нацистской символики (ч. 1 ст. 280.3 УК). Он приговорен к двум годам колонии-поселении. Как сообщили «Ъ» в семье осужденного, прокуратура настаивала на четырех годах колонии, однако суд вынес более мягкий приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Ефимов в 2022 году

Фото: Партия Яблоко Владимир Ефимов в 2022 году

Фото: Партия Яблоко

По информации пресс-службы «Яблока», основанием для возбуждения уголовного дела стали публикации в соцсети постов против СВО, а также в отношении певца Ярослава Дронова (Shaman). Владимир Ефимов опубликовал кадры из фильма «Кабаре» Боба Фосса, где показаны нацистское приветствие, свастика и герб Третьего рейха. В своем посте Ефимов сравнил образ Шамана с героем фильма.

Это было третье уголовное дело лидера камчатских «яблочников». Ранее его дважды признавали виновным в дискредитации ВС РФ, а также штрафовали по административному делу о запрещенной символике. В конце января 2025 года ему уже назначали два года колонии-поселения.

Владимиру Ефимову 70 лет. В 1990-х он был одним из создателей ТВК, первой независимой телекомпании в регионе. До 2006 года возглавлял областное отделение СЖР. После закрытия ТВК был избран лидером местного отделения «Яблока». В 2021 году губернатор Владимир Солодов назначил его главой краевого общественного экспертного совета по развитию гражданского общества.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский