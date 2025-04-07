Диаметр запутался в штрафах

Пользователи Московского скоростного диаметра (МСД), который с 15 февраля стал платным для всех водителей, жалуются в соцсетях на неправильные счета и штрафы за неоплату проезда. Проблема с некорректными начислениями возникает «на стороне платежных агентов», пояснили в дептрансе, меры для ее устранения уже принимаются. Все постановления будут отменены, если водитель вовремя оплатил счет за проезд, заверили “Ъ” в столичном департаменте транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московский скоростной диаметр

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Московский скоростной диаметр

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

C 15 февраля до начала апреля водителям было направлено 3,5 млн начислений за проезд по МСД, сообщили “Ъ” в столичном департаменте транспорта. C этой даты, напомним, трассу поделили на девять участков и стали взимать в будни плату за проезд по каждому из них (с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00) — 5 руб. с машины. Платный проезд действовал с января 2023 года только для транзитных авто, теперь его распространили на машины с московским и подмосковным учетом. Изменение правил разгрузило МСД на 14% в часы пик (см. “Ъ” от 21 марта).

МСД — 68-километровая трасса, объединяющая Северо-Западную и Юго-Восточную хорды. Магистраль связывает север, восток и юг города (насчитывает 140 мостов, тоннелей и эстакад). Движение по основному 40-километровому участку МСД открыто в сентябре 2022 года. Южная часть МСД еще достраивается.

Движение по МСД фиксируется камерами, автовладельцу в пятидневный срок должен прийти счет за проезд (его выставляет ГКУ «Администратор московского парковочного пространства»). Начисления приходят на сайт госуслуг, в приложение «Парковки России», на сайт МСД (msd.mos.ru), в приложения банков и т. д. Неплательщикам-частникам грозит штраф 3 тыс. руб., юрлицам — 10 тыс. руб. (выставляет МАДИ).

Вскоре после перехода МСД на новые правила “Ъ” обратил внимание на жалобы в соцсетях, которые водители пишут по сей день. Типичным поводом для таких жалоб является штраф, полученный после оплаты выставленного счета. В ряде подобных случаев штрафные постановления уже аннулировали. Часть водителей путаются из-за некорректной работы платежных систем, которыми они пользуются. Многие автомобилисты, отметим, пользуются для проверки и оплаты сервисами, не связанными к госуслугами или официальными сервисами ГИБДД (например, «Росштрафы», «Штрафы гибдд.ру» и т. д.).

Жалобы поступали также и в Национальный автомобильный союз, вице-президент организации Антон Шапарин на днях направит в связи с этим обращение мэру Москвы Сергею Собянину. «За проезд по МСД счета на оплату приходят не всегда либо приходят с большой задержкой (10–20 дней) даже при регулярных проездах два раза в день в платные часы»,— рассказал он.

В столичном департаменте транспорта в ответ на просьбу “Ъ” прокомментировать ситуацию напомнили: если получивший штраф водитель оплатит проезд в течение 20 дней, то по ст. 12.21.4 КоАП он будет освобожден от ответственности, постановление аннулируют. Что касается путаницы с выставлением счетом, то дептранс ссылается на «технические проблемы на стороне платежных агентов». «Информация об оплате проезда может передаваться с задержкой или неправильно визуализироваться»,— уточнили в ведомстве, пояснив, что на некоторых «сторонних ресурсах» «начисления за проезд» могли быть некорректно названы штрафом. «При выявлении таких (некорректных.— “Ъ”) случаев направляем платежным агентам информацию для корректировки, все несоответствия будут устранены»,— заявили в дептрансе.

Странно, что проблема с выставлением счетов и штрафов возникла именно сейчас, отмечает Антон Шапарин: с января 2023 года, когда МСД стал платным для транзита, у столичных властей должна была накопиться практика администрирования.

Александр Воронов, Иван Буранов