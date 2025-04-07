Скандалы с дипфейками: зарубежный опыт

В мае 2023 года в сети появилась фотография, якобы сделанная на церемонии коронации Карла III и показывающая, как принц Уильям со слезами на глазах обнимает своего брата принца Гарри. Фото разошлось в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), где его отметили около 80 тыс. раз.

В январе 2024 года тысячам демократов в американском штате Нью-Гемпшир поступили звонки, в которых президент США Джо Байден убеждал их не ходить на праймериз. Звонку поверили многие, так как на телефонах отображался номер одного из известных членов Демократической партии.

В апреле 2024 года в Италии были заведены уголовные дела по статье «Клевета» против двух подозреваемых, имена которых не разглашаются. Они создавали дипфейки порнографического характера с участием премьер-министра Италии, меняя лица порноактрис на лицо Джорджи Мелони.

В сентябре 2024 года американский сенатор Бен Кардин сообщил, что был обманут неизвестным, который использовал во время переговоров с ним по Zoom дипфейк с изображением экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Сенатор заподозрил, что звонок мошеннический, когда «Кулеба» стал «требовать» ответа на вопрос: «Поддерживаете ли вы удары ракетами большой дальности по территории России?»

В феврале 2025 года хакеры взломали старые посты в учетной записи президента США Дональда Трампа в соцсети X и заменили их содержание его поддельной «голой» фотографией. Так, на «фотографии» в посте от 15 апреля 2011 года «Трамп» стоит перед зеркалом в обнаженном виде, ему наносят автозагар.