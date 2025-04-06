Сотрудникам заказали такси

Российские компании стали активнее менять собственные автопарки на корпоративные программы такси. Объем рынка корпоративных перевозок в 2025 году может вырасти на 30%, до 150 млрд руб. В последнее время для бизнеса это стало способом не только сэкономить, но и повысить лояльность подключаемых к программам сотрудников в условиях дефицита кадров.

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Объем рынка корпоративного такси в 2025 году вырастет на 30%, до 150 млрд руб., следует из прогнозов сервиса по пассажирским перевозкам легковыми автомобилями SwiftDrive, с которыми ознакомился “Ъ”. Рост ускорится по сравнению с предыдущими годами: в 2024 году динамика составляла 25%, в 2023-м — 20%. Число поездок в 2025 году вырастет на 25%, до 380 млн, ожидают в SwiftDrive.

Общий объем российского рынка такси в целом составляет около 1 трлн руб. в год, оценивали ранее в Общественном совете по развитию такси. Сегмент корпоративных поездок растет из-за удобства для бизнеса — а это экономия времени, гибкость и меньше забот с парковками, поясняет первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Это дешевле, чем содержать собственный автопарк, констатирует он.

Корпоративный сегмент последние пять лет начал шире использовать услугу привлечения внешнего транспорта, в частности такси, так как для бизнеса сейчас в приоритете безопасность сотрудников, это особенно актуально для ночных смен или работы в удаленных районах, соглашается сооснователь SwiftDrive Станислав Ястрежембский.

Использование корпоративного такси позволяет снизить текучку кадров, поясняет руководитель продукта «Такси» в «Яндекс Go» для бизнеса Сергей Бручкус.

Это особенно актуально в условиях дефицита кадров, который последний год обострился. По данным Росстата, в феврале 2025 года безработица в России составила 2,4%, что чуть выше исторического минимума в 2,3%, зафиксированного в прошлом году.

Если раньше компании в деловых поездках, особенно для топ-руководителей, зачастую прибегали к услугам трансферных компаний, сейчас немалая часть смотрит в сторону такси, говорит директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок «Ракета» Дарья Зубрицкая. Нередко стоимость услуг такси ниже, чем у трансферных компаний, поясняет она.

1 трлн рублей составляет годовой объем российского рынка такси, оценивают в Общественном совете по развитию такси

В условиях нестабильной экономической ситуации многие компании стремятся оптимизировать свои расходы, напоминает руководитель информотдела независимого профсоюза «Новый труд» Мария Коледа. Корпоративное такси позволяет четко контролировать расходы по этой статье: компании выделяют расходы в отдельную статью бюджета, чтобы точно понимать, куда идут деньги, это помогает избежать нецелевого расходования средств, говорит исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская.

На этом фоне все больше компаний подключают сотрудников к сервисам такси. В 2025 году число организаций, пользующихся этой услугой, вырастет на 30%, до 300 тыс., прогнозируют в SwiftDrive. Только у «Яндекс Go» уже подключено более 100 тыс. компаний.

Чаще других отраслей бизнеса корпоративным такси пользуются сотрудники фармацевтических компаний, банков и инвестиционных организаций, а также промышленного инжиниринга, отмечает управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервис» Галина Полищук. Также среди отраслей, в которых популярна услуга корпоративного такси,— IT, телеком, строительство и девелопмент, добавляет Дарья Зубрицкая. Услуга популярна и в сферах, где сотрудники работают посменно или заканчивают рабочий день поздно ночью, например HoReCa или производства, говорит Сергей Бручкус.

Но есть и сдерживающие рост рынка факторы.

Тормозом могут стать высокие тарифы в часы пик и нехватка водителей, предупреждает Дмитрий Гусев. Также может сказаться высокая конкуренция со стороны альтернативных видов перевозок, например каршеринга, который более экономичен, добавляет Мария Коледа. В прошлом году операторы каршеринга фиксировали прирост спроса со стороны корпоративных клиентов (см. “Ъ” от 2 августа 2024 года).

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова