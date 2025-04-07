У дронов взлетают страховки

Как выяснил “Ъ”, Минтранс предложил создать отдельный федеральный закон об ОСАГО для беспилотников, обязав страховщиков заключать подобные договоры. Кроме того, лимит страховых выплат третьим лицам (гражданской ответственности) может быть увеличен до 1 млн руб. Владельцы дронов говорят, что не все беспилотники нуждаются в обязательном страховании и просят одновременно решить вопрос дороговизны полисов каско.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минтранс направил в Минпромторг предложение проработать создание федерального закона об обязательном страховании риска гражданской ответственности владельцев беспилотных авиасистем (БАС). Как указано в письме от 27 февраля (есть у “Ъ”), образцом может стать ФЗ №40 об ОСАГО для автовладельцев. Сегодня страхование обязательно только для владельца воздушного судна, а для страховщиков заключение договоров страхования на предложенных страхователем условиях — нет, отметили в Минтрансе.

По данным “Ъ”, Минпромторг запросил позиции регуляторов и участников рынка перед заседанием штаба по реализации нацпроекта БАС 2 апреля под председательством главы министерства Антона Алиханова. Обсуждение продолжится на правкомиссии по БАС в середине апреля. Вопрос рассматривается в рамках поручения проработать систему страхования беспилотников, которое президент РФ Владимир Путин дал ЦБ при участии Минфина и Минтранса еще в конце 2022 года со сроком исполнения до 1 июля 2023 года.

Сегодня, как указано в письме НТИ «Аэронет» в Минпромторг (есть у “Ъ”), согласно Воздушному Кодексу, владелец БАС обязан застраховать гражданскую ответственность от возможного ущерба, причиненного беспилотником. Сумма возмещения начинается от 200 руб.— двух базовых сумм МРОТ — за каждый килограмм максимальной взлетной массы (МВМ). Так, размер возмещения вреда от беспилотника с МВМ в 30 кг по действующим нормам составит 6 тыс. руб. Для «тяжелых» БАС (например, с МВМ 500 кг) сумма возмещения составит около 100 тыс. руб., что «также не отражает реальных рисков причинения вреда», указывается в письме.

В конце февраля Минпромторг направил в Минфин и Минтранс предложение ассоциации «Аэронекст» с вариантами градаций страховых сумм для разных весовых категорий беспилотников. Для БАС с МВМ до 5 кг предложено установить страховую сумму в 1 тыс. МРОТ (100 тыс. руб.), 5–30 кг — до 5 тыс. МРОТ (500 тыс. руб.), 30–495 кг — не менее 10 тыс. МРОТ (1 млн руб.) и 200 руб. за каждый дополнительный килограмм массы сверх 495 кг.

В Минфине в письме от 28 февраля (есть у “Ъ”) сообщили о «концептуальной поддержке появления» такой градации, но указали, что при такой разбивке суммы выплат окажутся выше, чем для пилотируемых воздушных судов с той же массой. Поэтому там предложили отдельно прописать планку выплат для дронов от 80 до 1 тыс. кг (от 15 тыс. МРОТ), от 1 тыс. до 11 тыс. кг (от 25 тыс. МРОТ), от 11 тыс. кг — 75 тыс. МРОТ. Минтранс в своем письме поддержал позиции Минфина и «Аэронекста» о поправках к Воздушному Кодексу по дифференциации определения минимальной страховой суммы ответственности. В Минфине “Ъ” не ответили.

В Минтрансе “Ъ” сообщили, что проработка системы страхования беспилотников продолжается и там поддерживают идею Минфина по увеличению страховой суммы по ОСАГО. «Неурегулированными вопросами являются правила страхования, а также обязанность страховой компании оказывать такую услугу»,— сообщили в Минтрансе, добавив, что эти вопросы требуют дополнительный проработки.

В Минпромторге “Ъ” сообщили, что сейчас по Воздушному Кодексу сумма возмещения вреда по ОСАГО несоразмерна реальному ущербу, который способен причинить беспилотник при столкновении с автомобилем, инфраструктурой или человеком. «Отсутствие гарантий адекватного возмещения вреда и связанной с этим стоимости страховых продуктов — один из факторов, сдерживающих заинтересованность участников рынка страхования в работе с сектором БАС»,— подчеркнули в Минпромторге. Там поддержали применение дифференцированного подхода в зависимости от массы и условий использования воздушного пространства. Но отметили, что «развитие системы страхования в интересах сектора БАС» может проходить в несколько этапов: в первую очередь необходимо снять регуляторные барьеры.

«Аэронекст» выступает за дифференцированный подход с 2018 года, рассказал “Ъ” глава ассоциации Глеб Бабинцев. За это время рынок самостоятельно сбалансировал страховые суммы и тарифы. Так, беспилотник с массой до 10 кг страхуется на 250 тыс. руб., а с массой 30 кг — на 500 тыс. руб., что адекватно возможному ущербу. При стоимости страхования беспилотника с массой в 500 кг на 1 млн руб. страховая премия составляет около 7–8 тыс. руб. По словам господина Бабинцева, на данной стадии сработало саморегулирование, но в теории возможна ситуация, когда страховым компаниям станет невыгоден продукт ОСАГО для беспилотников и предложения станут избыточно дорогими. «Также не установлена обязанность страховой компании согласовывать правила страхования с Минтрансом, что позволяет манипулировать условиями договоров»,— подчеркнул он.

Тяжелое каско

Собеседники “Ъ” на страховом рынке считают, что отдельный ФЗ для ОСАГО для беспилотников не нужен. Но размер лимитов действительно требует пересмотра, соглашаются, в частности, в «Альфа Страховании». Размеры лимитов прописывали в Воздушном Кодексе, когда широкого использования БАС еще не было, и с учетом их малого веса лимита будет недостаточно для покрытия рисков эксплуатантов, добавили там. В компании считают оптимальным прописать в Кодексе лимит ответственности в размере 1 млн руб. для эксплуатантов БАС. Учитывая инфляцию и рост стоимости имущества, текущих лимитов в перспективе может быть недостаточно, отмечают там.

Участник НТИ «Аэронет» гендиректор компании «Сверх» Андрей Коригодский сообщил “Ъ”, что страхование всех беспилотников по ОСАГО на текущем этапе развития рынка — избыточное требование. По его словам, не должно быть обязанности страховать дроны, применяющиеся в помещениях — для инвентаризации складов, охраны,— поскольку они не могут нанести вред имуществу третьих лиц. «Автогражданку», добавляет господин Коригодский, вводили, когда число ДТП было велико и проблема со сложностью получения компенсации от виновника очевидна, а ситуация с БАС иная: «Случаев, когда гражданский дрон наносил какой-то ущерб, пока мало».

Дифференциацию покрытий и тарифов необходимо прежде всего привязывать к сценариям применения дронов, а не к их весу, говорит гендиректор «Русдронопорта» Николай Ряшин: «Меньшая стоимость ОСАГО нужна для агродронов, большая — для полетов в городской черте». Кроме того, добавляет он, решения требует вопрос снижения стоимости каско, особенно для тяжелой техники: «Так как она довольно дорогая, не очень надежная и имеет тенденцию падать».

В письме Минфина сказано, что проблема завышенных тарифов по каско для БАС требует дополнительного обсуждения. Но там подчеркивалось, что уровень страховых тарифов будет значительно снижаться «как при уменьшении рисков использования БАС, так и увеличении количества страхуемых объектов». Сегодня стоимость полиса каско составляет неподъемные для бизнеса 15–30% от цены самого дрона, говорит Глеб Бабинцев. Но каско — это добровольное страхование и рыночный продукт, добавляет он: «Госрегулирование здесь не будет работать, это неуместно».

Айгуль Абдуллина