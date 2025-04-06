Дмитриев заявил о большом числе запросов от компаний США на возвращение

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что фирмы США шлют запросы на возвращение в Россию. Господин Дмитриев заявил, что компании только из определенных сфер смогут вернуться в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кирилл Дмитриев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Кирилл Дмитриев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Мы видим большое количество запросов от американских компаний, в том числе и к нам, в энергетической сфере и других сферах. Но они могут приходить только туда, где Россия их будет приветствовать»,— сказал он в интервью «Первому каналу».

В феврале президент России Владимир Путин говорил о том, что нужно внимательно отнестись к процессу возможного возвращения иностранных компаний, чтобы не допустить утраты потенциала, который страна приобрела под санкциями. Он заявил, что в рамках ВТО отечественные производители должны иметь преимущества перед зарубежными. Об этом же говорил вице-премьер Александр Новак, заявив, что иностранные компании могут вернуться в Россию только на выгодных для страны условиях.