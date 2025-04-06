Аэропорт в Тамбове за год увеличил пассажиропоток на 11%

В первом квартале 2025 года аэропорт «Тамбов» обслужил 7 472 пассажира. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В январе-марте этого года осуществлялись рейсы в Москву и Санкт-Петербург. «Комплексно прорабатывается» возможность возобновления полетов в Казань, которые осуществлялись в прошлом году.

Продолжается подготовка пожарно-спасательной службы аэропорта к аттестации на более высокий уровень. В рамках этой работы завершается экспертное согласование проекта аварийно-спасательной станции.

После начала спецоперации аэропорт в Тамбове был закрыт, как и другие воздушные гавани Черноземья. Однако в мае 2022 года бывший губернатор Максим Егоров провел переговоры с федеральными ведомствами, после которых возобновились полеты в Москву. На сегодня тамбовский аэропорт остается единственным работающим в макрорегионе.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова