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Минниханов пригласил министра внешней торговли ОАЭ на KazanForum

Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил государственного министра ОАЭ по вопросам внешней торговли Тани бен Ахмеда Аль Зейуди принять участие в предстоящем KazanForum. Об этом сообщает пресс-служба раиса республики.

Министр подтвердил не только свою готовность лично присутствовать на мероприятии, но и организовать представительную бизнес-делегацию из ОАЭ.

Глава Татарстана посетил Объединенные Арабские Эмираты с рабочим визитом для участия в Международном инвестиционном форуме (AIM Congress 2025).

Рустам Минниханов также поздравил участников встречи с завершением священного месяца Рамадан и выразил благодарность за внимание к развитию сотрудничества с Татарстаном в рамках двусторонних отношений России и ОАЭ. Глава Татарстана отметил, что республика как один из ключевых центров взаимодействия России с исламским миром может стать важной площадкой для привлечения инвестиций из ОАЭ и других арабских стран.

AIM Congress — одна из ведущих инвестиционных платформ на Ближнем Востоке. Татарстан участвует в этом мероприятии с момента его основания в 2015 г.

Влас Северин

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