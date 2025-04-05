Reuters: Польша заподозрила Россию в минировании посылок с секс-игрушками

Польское расследование пришло к тому, что Россия якобы организовала саботаж на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше, передает Reuters со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

Посылки с косметикой и секс-игрушками содержали скрытые самодельные зажигательные устройства, которые были изготовлены из смеси химикатов, в том числе высокореактивного магния, сообщил источник. По его словам, химикаты были подожжены с помощью детонаторов с предустановленным таймером. «Разбирательство по данному делу касается преступной деятельности, инспирированной ГРУ России»,— сказал собеседник агентства. В октябре 2024 года прокуратура страны заявила об аресте четырех человек, которых обвинили в отправке посылок с «замаскированными взрывчатыми веществами».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на обвинения Варшавы. «Мы ничего об этом не знаем... Мы не исключаем, что это просто очередная фейковая новость или проявление слепой русофобии»,— заявил агентству господин Песков.

Национальное управление по борьбе с терроризмом Великобритании также подозревает «российских шпионов». В королевстве инцидент произошел в июле: на складе DHL в Бирмингеме сработало зажигательное устройство, которое было доставлено самолетом. В апреле 2024 года в Баварии были задержаны двое мужчин с российским и германским гражданствами по подозрению в подготовке к подрывной деятельности и шпионаже в пользу Москвы. России был заявлен протест.

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