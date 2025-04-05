Преемственность творчества, праздник птиц и звездная пыль

На следующей неделе в Нижнем Новгороде пройдут лекции о прерафаэлитах и сюрреалисте Жоане Миро, семинар о нижегородском традиционном костюме и обсуждение фильма «Шоу Трумана». Щелоковский хутор проведет праздник птиц, Оперный театр представит балет «Лебединое озеро», в Театре драмы состоятся гастроли Калужского драмтеатра. Подробнее о наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом губернатора (в центре)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Дом губернатора (в центре)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

5 апреля в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Русское искусство» в кремле открылась выставка «Учитель и ученик. Традиция в русской школе живописи». Проект подготовлен совместно с Музеем В.А. Тропинина и московских художников его времени. На выставке представлено более 80 работ, они сгруппированы по принципу принадлежности к школе или педагогу, давшему ученику профессиональные навыки и оказавшему влияние на его творчество. Посетить выставку можно до 16 июля по единому билету в корпус. Обычный стоит 300 руб., льготный — 150 руб.

6 апреля в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» на Горбатовской улице пройдет праздник птиц «Жавората». В программе — подвижные игры, разучивание закличкек, рассказ об основных весенних празднествах периода Великого поста, экскурсия по экотропе, экологическая викторина, а также мастер-классы по созданию скворечников, воздушных змеев, птичек из теста и из лоскутков. Праздник начнется в 12:00. Взрослый билет стоит 400 руб., льготный — 300 руб., школьный — 200 руб.

6 апреля в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной состоится лекция «Прерафаэлиты. Сказочная реальность» из цикла «Искусство Англии». Слушателям расскажут о «Братстве прерафаэлитов» — первом объединении художников, официально противопоставивших себя Академии художеств, и об их влиянии на европейское искусство. Начало в 14:00, билет стоит 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Прерафаэлиты» в Пушкинском музее

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Выставка «Прерафаэлиты» в Пушкинском музее

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

6 апреля на сцене учебного театра Нижегородского театрального училища (НТУ) на Большой Покровской улице — спектакли-победители ежегодного конкурса самостоятельных работ среди студентов НТУ. Юлиана Чаплыгина представит постановку «Евгений» по поэме А. С. Пушкина «Медный всадник», а Данила Бушмакин и Алина Пыхонина — спектакль «Аки птица» по мотивам поэмы Р. Рождественского «Баллада о крыльях». Мероприятие начнется в 18:00, билет стоит 400 руб.

7 апреля в концертном зале «МТС Live Холл» на Октябрьской площади петербургский театр «Рок-опера» покажет спектакль «Орфей и Эвридика». Сюжет основан на древнегреческом мифе о певце и поэте, который спустился в царство мертвых, чтобы вернуть супругу, умершую от укуса змеи. Опера начнется в 19:00, билеты — от 1,4 до 4 тыс. руб.

8 апреля в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице культуролог Римма Газе расскажет о творчестве испанского художника Жоана Миро, работы которого похожи на бессвязные детские рисунки и содержат фигуры, отдаленно похожие на реальные предметы. Это вторая лекция из цикла «Сюрреализм и сюрреалисты». Начало в 18:30, билет стоит 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Шоу Трумана»/The Truman Show, 1998. Режиссер Питер Уир

Фото: Scott Rudin Productions, Paramount Pictures Кадр из фильма «Шоу Трумана»/The Truman Show, 1998. Режиссер Питер Уир

Фото: Scott Rudin Productions, Paramount Pictures

9 апреля в «Кинофактуре» пройдет разбор фильма Питера Уира «Шоу Трумана» (1998). Главный герой картины — Труман Бёрбанк, который живет обычной жизнью и не подозревает, что все происходящее вокруг него является круглосуточным реалити-шоу с нанятыми актерами. Какова символика имен и названий в фильме? Что такое «эстетика сотворенного мира»? Почему кино на рубеже веков так заинтересовалось понятиями «настоящее», «подлинное», «реальное»? Обсуждение проведет историк кино Павел Тимошинов. Начало в 19:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

9-10 апреля в парке науки ННГУ на улице Ульянова состоится VII межрегиональный научно-практический семинар «Нижегородский традиционный костюм — опыт изучения и реконструкции». Исследователи зачитают свои доклады об исторических аспектах изучения костюма, традиционных технологиях пошива, обрядовой функции одежды и популяризации народного костюма в современном обществе. Семинар будет проходить с 10:00 до 17:30, в среду — очно, в четверг — онлайн. Для участия в качестве слушателя нужно зарегистрироваться.

10 апреля в Информационном центре по атомной энергии (ИЦАЭ) на улице Семашко пройдет мероприятие «Звездная пыль». В 18:30 зрители посмотрят научно-популярный фильм «Звездное небо и основы сферической астрономии», а в 19:00 старший преподаватель кафедры физики, математики и физико-математического образования НГПУ Алексей Киселев прочитает лекцию «Импактные события в недавней истории Земли». В конце посетители смогут проверить свои знания о космосе, черных дырах и путешествиях во времени в интеллектуальной игре по фильму «Интерстеллар». Вход свободный, нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимофей Якимов («Тима ищет свет»)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Тимофей Якимов («Тима ищет свет»)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

10 апреля в клубе «Ненависть» на Нижневолжской набережной выступит Тимофей Якимов («Тима ищет свет»), балансирующий в своем творчестве между роком и хип-хопом. Концерт начнется в 19:00. Билеты — от 2 до 3,5 тыс. руб.

10-13 апреля в Театре оперы и балета на улице Белинского — премьера балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро» в постановке первого солиста Мариинского театра, хореографа Александра Сергеева. Главным героем новой интерпретации станет Принц Зигфрид. «Наш спектакль — об ответственности. Нас интересует два ее типа: вопрос чести и долга перед своими подданными и ответственность за свои поступки, действия, обещания»,— отметил господин Сергеев. Балет будет начинаться в 18:30. Билеты — от 500 руб. до 3,5 тыс. руб.

К премьере «Лебединого озера» в Оперном театре пройдет цикл лекций. В 16:30 11 апреля и в 13:00 13 апреля состоятся встречи с музыковедом Олесей Дедовой на тему «"Лебединое озеро": от истоков к современности». А в 16:30 12 апреля балетный обозреватель ИД «Коммерсантъ» Татьяна Кузнецова прочитает лекцию «"Лебединое озеро" в ХХ веке». Участие в мероприятиях бесплатное, нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фотограф Алик Якубович на открытии выставки «Свой город»

Фото: Арсенал Фотограф Алик Якубович на открытии выставки «Свой город»

Фото: Арсенал

10 апреля в Арсенале в кремле нижегородский фотохудожник Алик Якубович проведет авторскую экскурсию по выставке «Свой город». Автор расскажет об интересующих его темах и образах, своем творческом методе и предыстории сюжетов, представленных в экспозиции. Экскурсия начнется в 18:30. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

А в 19:00 в Арсенале пройдет концерт-лекция Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) «Классицизм и романтизм. XVIII–XIX века». Слушатели смогут составить свое представление о том, как главные идеи эпохи отражались в музыке и живописи. Начало в 19:00, обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

10 апреля в Пакгаузах на Стрелке состоится концерт «Бетховен, Шнитке. Струнные квартеты». Композиции исполнят солисты оркестра La Voce Strumentale Нижегородского оперного театра Дарья Купцова (скрипка), Андрей Ильин (скрипка), Дмитрий Мишин (альт) и Игорь Бобович (виолончель). Концерт начнется в 19:00, билеты — от 500 руб. до 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Интимная комедия»

Фото: Калужский областной драматический театр Спектакль «Интимная комедия»

Фото: Калужский областной драматический театр

11-13 апреля в Театре драмы — гастроли Калужского областного драмтеатра. Артисты представят музыкальную комедию-гротеск «Любовь без предрассудков» по мотивам пьесы советского писателя Валентина Катаева «Дорога цветов», иронию любви «Интимная комедия» по пьесе английского драматурга Ноэла Кауарда и трагифарс «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова. Билеты — от 300 до 1,3 тыс. руб.

11-16 апреля в кинотеатре «Орленок» на Большой Покровской улице продет неделя французского кино. Семь фильмов покажут в оригинале с русскими субтитрами. В программе — драмеди «Дочь своего отца» (2023, режиссер Эрван Ле Дюк), «Курс жизни» (2023, режиссер Фредерик Сойшер), «Цепной пес» (2023, режиссер Жан-Батист Дюран), драмы «По блуждающим тропам» (2023, режиссер Дени Имбер) и «Королевская дорога» (2023, режиссер Фредерик Мерму), комедия «Большая прогулка» (1966, режиссер Жерар Ури) и мультфильм «Нина и тайна ежика» (2023, режиссеры Жан-Луп Фелисиоли, Ален Ганьоль). Билеты — от 290 до 350 руб.

Какие выставки продолжают работу До 6 апреля в Академии «Маяк» на Нижневолжской набережной открыта выставка «Индустриальный арт». До 13 апреля в «Цехе» на Варварской улице открыта выставка французско-японского дуэта медиаартистов NONOTAK «Light isolation». До 13 апреля в Пакгаузе на Стрелке открыта выставка московского художника Юрия Купера «Сфумато». До 20 апреля в «Рекорде» на улице Пискунова открыта выставка рязанского художника-графика Леонида Агальцова «Некому» и выставка Кристины Трубицыной «Цветочная феерия». До 20 апреля в «Терминале А» на Красной Слободе открыта выставка художницы Ксюши Ласточки «You are not alone», выставка Миши Никатина «Мимолетности» и выставка Оли Солодовой «Синкретик». До 27 апреля в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыта выставка Сью Пак «Поэзия пустынных пространств» и выставка к 88-летию со дня рождения фотохудожника Станислава Яворского «Две бесконечности». До 18 мая в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта выставка «Красная книга». До 29 июня в Арсенале в кремле открыта выставка уличной фотографии «Свой город». До 10 января 2026 года в Дмитриевской башне кремля открыта выставка «Сороковые-роковые».

Подготовила Елена Ковалева