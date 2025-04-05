Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика увеличила выручку в прошлом году

Выручка ООО «ЛЧПФ», работающего на площадке обанкротившегося одноименного предприятия, по итогам 2024 года составила 15,7 млн руб. Это почти вдвое больше результатов 2023 года, когда выручка фабрики составляла 8,4 млн руб. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». При этом чистая прибыль компании сократилась с 1,1 млн руб. в 2023 году до 423 тыс. руб. в прошлом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, ООО «Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика» управляло мощностями одноименного предприятия, ранее входившего в пятерку крупнейших производителей чулочно-носочных изделий в России. На ней работало до 2 тыс. человек. Выручка в последние годы работы приближалась к 300 млн руб. в год. В июне 2018-го в отношении ООО «ЛЧПФ» было открыто конкурсное производство, началась реализация имущества фабрики.

В конце марта 2021 года бизнесмен Олег Сасунов на торгах за 7,4 млн руб. приобрел четыре небольших корпуса бывшей фабрики и участки под ними. Из купленных 4 тыс. кв. м площадки он использует примерно половину. Позже предприниматель зарегистрировал новое ООО с таким же названием. Осенью 2022 года компания запустила на базе фабрики производство носков.