В Нижнем Новгороде 30,5 тысяч жителей приняли участие в общегородском субботнике

Более 30,5 тыс. жителей Нижнего Новгорода 5 апреля приняли участие в общегородском субботнике. По словам главы города Юрия Шалабаева, количество участников превысило прогноз в 2,5 раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на общегородском субботнике

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на общегородском субботнике

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Всего с улиц города сегодня собрали почти 10 тыс кубометров мусора. В субботнике вместе с жителями принимали участие волонтеры, представители трудовых коллективов, сотрудники предприятий, городской и районных администраций. Для проведения субботника в городе организовали 54 площадки, где нижегородцам выдавали необходимый инвентарь. Всего по городу уборка проходила на 490 локациях.

Глава города также напомнил, что в субботу в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству. Основную часть намеченной работы планируется завершить ко Дню Победы. За это время с территории Нижнего Новгорода собираются вывезти свыше 86 тыс. кубометров мусора. От мусора очистят почти 60 тыс. кв. метров газонов, отремонтируют 325 детских и 54 спортивные площадки. Также будут отремонтированы 627 контейнерных площадок.

Кроме того, к 9 Мая в рамках месячника в городе будут восстановлены и отремонтированы 62 памятника и мемориала.

Главам районов и руководителям коммунальных организаций, домоуправляющих компаний Юрий Шалабаев поставил задачу оперативно проводить работы по вывозу мусора, который будет собран во время субботников.

«Еще будем проводить ямочный ремонт, сажать деревья и кустарники, обустраивать цветники, мыть и подметать дороги и тротуары»,— подытожил глава города.

Андрей Репин