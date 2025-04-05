В Минусинске готовятся к эвакуации жителей окраины из-за лесного пожара

Мэр Минусинска в Красноярском крае Дмитрий Меркулов 5 апреля сообщил о начавшейся подготовке к эвакуации жителей Восточного и Юго-восточного микрорайонов. Причиной стали лесные пожары в окрестностях города.

«Эвакуационный пункт в полной готовности к приему людей. Работники учреждений города принимают участие в проведении экстренных противопожарных мероприятий»,— отметил господин Меркулов. Накануне городские власти предупредили о резком ухудшении погоды 5 апреля. Порывы ветра сегодня могут достигать 30 м/с.

Как писал «Ъ-Сибирь», во второй половине марта этого года «южная столица» Красноярского края пережила первый весенний паводок. Тогда из-за подтоплений, вызванных повышением уровня воды в реке Минусинке, также приходилось проводить эвакуацию.

Валерий Лавский