Роснедра: 75% всех редкоземельных металлов России находятся в Арктике

Запасы редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) в Арктике занимают 75% всех запасов России, сообщили Роснедра. Как добавило ведомство, в регионе залегают 78 видов РЗМ, 33 из которых относятся к стратегическим.

«Если говорить только о сырьевой базе РМ и РЗМ, то регион является крупным центром сосредоточения их запасов. в Арктике учтены запасы редкоземельных и 12 редких металлов, которые разведаны в недрах 30 месторождений»,— сообщили Роснедра «РИА Новости». Там уточнили, что суммарно запасы оцениваются в сотни миллиардов рублей.

В конце марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал об изучении трех проектов по добыче РЗМ в Мурманской области. Он также говорил, что Москва и Вашингтон уже начали обсуждение совместных проектов в этой индустрии.

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