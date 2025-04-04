Курс доллара. Прогноз на 7–11 апреля

Денис Попов,

управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы Среднесрочный прогноз по курсу рубля пока не меняем Важной новостью минувшей недели стал переход Минфина к продажам иностранной валюты в рамках бюджетного правила. В ближайший месяц чистые ежедневные продажи валюты Банком России заметно вырастут (с 6 млрд до 10,5 млрд руб.), что поддержит курс рубля и будет способствовать постепенному снижению курсовой волатильности. Тем не менее в краткосрочной перспективе курс рубля вряд ли стабилизируется. Падение мировых цен на сырье неизбежно продолжит оказывать негативное влияние на стоимость национальной валюты, хотя его проявление может быть отчасти нивелировано геополитической повесткой. Сильного ослабления рубля помогут избежать вероятное сохранение ритмичности продажи валюты экспортерами и ограничение роста импорта из-за жесткой денежно-кредитной политики ЦБ. При этом волатильность курсовых котировок, скорее всего, сохранится с учетом нестабильного геополитического новостного фона. Среднесрочный прогноз по курсу рубля пока не меняем: в апреле прогнозируем закрепление курса в районе 11,5–12 руб./CNY и 85–90 руб./$ с попытками смещения котировок к верхней границе указанного диапазона. В краткосрочной перспективе ориентируемся на закрепление курса в середине указанного диапазона.

Илья Федоров,

главный экономист Рост напряженности в мировой экономике будет отрицательно влиять на рубль В конце недели курс снизился почти на 2 руб. к доллару на новостях об ответных пошлинах со стороны Китая. Ожидание потенциального замедления мировой экономики и снижения цен на российские экспортные товары оказывает негативное влияние на курс нацвалюты. Рост напряженности в мировой экономике будет отрицательно влиять на рубль в ближайшее время. Пока рано говорить о негативной динамике мировой экономики и цен на сырье, так как повышение пошлин, на наш взгляд, лишь приглашение к переговорам. Возможно как отыгрывание назад, так и усиление напряженности с последующим замедлением мировой экономики и торговли. Ожидаем сохранения курса рубля около 85 руб./$ с допустимыми колебаниями в течение недели на 2 руб. в ту и другую сторону.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Рубль в среднесрочной перспективе неизбежно отреагирует и на тарифную войну США Рубль выглядит аномально стабильным на фоне турбулентности внешних рынков. Заявления ЦБ и Минфина о притоке капитала от дружественных юрисдикций слабо объясняют подобное поведение. Тем не менее, несмотря на значительную изоляцию финансового рынка РФ, рубль в среднесрочной перспективе неизбежно отреагирует и на тарифную войну США, и на падение нефтяных цен. На этом фоне сообщения о практически удвоении продажи валюты в рамках бюджетного правила выглядят вторично.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Мировые валютные рынки сейчас отличает повышенная волатильность На стороне рубля — традиционная сезонность и высокая ставка ЦБ РФ. При этом оптимизма российскому валютному рынку способны добавить заявления главы регулятора о вероятности снижения инфляции в ближайшие месяцы и возвращении ее к норме к концу текущего года. В качестве позитивного фона и новости о том, что нефтегазовые доходы РФ в минувшем марте значительно выросли относительно февраля текущего года. Тем временем в фокусе внимания продолжают оставаться перспективы дальнейшего развития ситуации с мирными переговорами. Мировые валютные рынки сейчас отличает повышенная волатильность. Давление на мировые позиции доллара оказали свежие меры пошлинной политики Дональда Трампа — в частности, введение торговых пошлин на импорт товаров из Евросоюза. Перспективы взаимного обмена торговыми пошлинами между США и ЕС способны добавить неопределенности и европейской валюте.