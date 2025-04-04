BZ: Берлин не приветствует визит дипломатов из России на мероприятия в мае

Власти Германии не приветствуют посещение российских и белорусских дипломатов на мероприятиях, посвященных 80-летию падения Третьего рейха, пишет Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на источники. Они пройдут в мае в немецких городах Берлин и Бранденбург.

Как уточняет газета, районам и муниципалитетам также рекомендуется не приглашать дипломатов из России и Белоруссии. МИД Германии, по информации BZ, предупреждает о рисках пропаганды и дезинформации.

В январе российских дипломатов не пригласили на 80-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Президент России Владимир Путин назвал такое решение позором.