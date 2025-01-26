Дипломаты из России не посетят годовщину освобождения Освенцима

Российские дипломаты не будут участвовать в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше. Как пояснил посол России в Варшаве Сергей Андреев, дипломаты отметят годовщину «как следует» в своем кругу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oded Balilty / AP Фото: Oded Balilty / AP

«Они размещают сообщение о том, что будут мероприятия — кто хочет, пусть приезжают. Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему»,— сказал господин Андреев «РИА Новости».

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей, находившийся около города Освенцим (был переименован в Аушвиц после оккупации Польши Третьим рейхом в 1939 году) в 1940–1945 годах. Лагерь освободили советские войска 27 января 1945 года.