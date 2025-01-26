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Дипломаты из России не посетят годовщину освобождения Освенцима

Российские дипломаты не будут участвовать в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме в Польше. Как пояснил посол России в Варшаве Сергей Андреев, дипломаты отметят годовщину «как следует» в своем кругу.

Фото: Oded Balilty / AP

Фото: Oded Balilty / AP

«Они размещают сообщение о том, что будут мероприятия — кто хочет, пусть приезжают. Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему»,— сказал господин Андреев «РИА Новости».

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концентрационных лагерей, находившийся около города Освенцим (был переименован в Аушвиц после оккупации Польши Третьим рейхом в 1939 году) в 1940–1945 годах. Лагерь освободили советские войска 27 января 1945 года.

Фотогалерея

Лагерь смерти

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Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 1940 года и включал в себя три лагеря: Аушвиц 1, Аушвиц 2 (Биркенау) и Аушвиц 3. Первоначально они были рассчитаны на 20 тыс. человек. Шесть дней в неделю все без исключения узники должны были работать. От тяжелых условий в лагере за первые 3-4 месяца заключения умирали около 80% работников

Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 1940 года и включал в себя три лагеря: Аушвиц 1, Аушвиц 2 (Биркенау) и Аушвиц 3. Первоначально они были рассчитаны на 20 тыс. человек. Шесть дней в неделю все без исключения узники должны были работать. От тяжелых условий в лагере за первые 3-4 месяца заключения умирали около 80% работников

Фото: Auschwitz Album

Симона Вайль, почетный президент Фонда памяти Шоа, бывшая узница Освенцима: «Мы работали более 12 часов в день на тяжелых земляных работах, которые, как оказалось, были большей частью бесполезными. Нас почти не кормили. Но все же наша судьба была еще не самой худшей. Летом 1944 года из Венгрии прибыли 435 тысяч евреев. Сразу после того, как они покинули поезд, большинство из них отправили в газовую камеру»

Симона Вайль, почетный президент Фонда памяти Шоа, бывшая узница Освенцима: «Мы работали более 12 часов в день на тяжелых земляных работах, которые, как оказалось, были большей частью бесполезными. Нас почти не кормили. Но все же наша судьба была еще не самой худшей. Летом 1944 года из Венгрии прибыли 435 тысяч евреев. Сразу после того, как они покинули поезд, большинство из них отправили в газовую камеру»

Фото: AP

Мордехай Цирульницкий, бывший заключенный: «2 января 1943 года я был зачислен в команду по разборке вещей, прибывающих в лагерь заключенных. Часть из нас занималась разборкой вещей, другие — сортировкой, а третья группа — упаковкой для отправки в Германию. Работа шла беспрерывно круглые сутки, и днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться — так много было вещей. Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки — Лани»

Мордехай Цирульницкий, бывший заключенный: «2 января 1943 года я был зачислен в команду по разборке вещей, прибывающих в лагерь заключенных. Часть из нас занималась разборкой вещей, другие — сортировкой, а третья группа — упаковкой для отправки в Германию. Работа шла беспрерывно круглые сутки, и днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться — так много было вещей. Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки — Лани»

Фото: Bundesarchiv

Лагерь был создан по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (на фото третий справа). Он приезжал в Освенцим несколько раз, инспектируя лагеря, а также отдавая приказы по их расширению. 3 сентября 1941 года для убийства людей был впервые использован газ. В июле 1942 года Гиммлер лично демонстрировал его использование на узниках Аушвица II. Весной 1944 года Гиммлер приехал в лагерь со своей последней инспекцией, в ходе которой было приказано убить всех неработоспособных цыган

Лагерь был создан по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (на фото третий справа). Он приезжал в Освенцим несколько раз, инспектируя лагеря, а также отдавая приказы по их расширению. 3 сентября 1941 года для убийства людей был впервые использован газ. В июле 1942 года Гиммлер лично демонстрировал его использование на узниках Аушвица II. Весной 1944 года Гиммлер приехал в лагерь со своей последней инспекцией, в ходе которой было приказано убить всех неработоспособных цыган

Фото: Yad Vashem

Шломо Венезия, бывший узник Освенцима: «Две самые большие газовые камеры были рассчитаны на 1450 человек, но эсэсовцы загоняли туда по 1600-1700 человек. Они шли за заключенными и били их палками. Задние толкали впереди идущих. В результате в камеры попадало столько узников, что даже после смерти они оставались стоять. Падать было некуда»

Шломо Венезия, бывший узник Освенцима: «Две самые большие газовые камеры были рассчитаны на 1450 человек, но эсэсовцы загоняли туда по 1600-1700 человек. Они шли за заключенными и били их палками. Задние толкали впереди идущих. В результате в камеры попадало столько узников, что даже после смерти они оставались стоять. Падать было некуда»

Фото: Yad Vashem

Для нарушителей дисциплины в лагере были предусмотрены различные наказания. Кого-то помещали в камеры, находиться в которых можно было только стоя. Провинившийся должен был стоять так всю ночь. Существовали и герметичные камеры — находящийся там задыхался от недостатка кислорода. Широко были распространены пытки и показательные расстрелы

Для нарушителей дисциплины в лагере были предусмотрены различные наказания. Кого-то помещали в камеры, находиться в которых можно было только стоя. Провинившийся должен был стоять так всю ночь. Существовали и герметичные камеры — находящийся там задыхался от недостатка кислорода. Широко были распространены пытки и показательные расстрелы

Фото: AP / Stanislaw Mucha

У всех прибывающих в лагерь отбиралось имущество, вплоть до зубных коронок, из которых выплавляли до 12 кг золота в сутки &lt;br>На фото: женщины и дети на железнодорожной платформе Биркенау. Депортированные евреи проходили здесь селекцию: одних сразу же посылали на смерть (обычно тех, кого признавали негодными к работе — дети, старики, женщины), других отправляли в лагерь

У всех прибывающих в лагерь отбиралось имущество, вплоть до зубных коронок, из которых выплавляли до 12 кг золота в сутки
На фото: женщины и дети на железнодорожной платформе Биркенау. Депортированные евреи проходили здесь селекцию: одних сразу же посылали на смерть (обычно тех, кого признавали негодными к работе — дети, старики, женщины), других отправляли в лагерь

Фото: Yad Vashem

Всех заключенных концлагеря делили на категории. У каждой была своя нашивка на одежде: политических заключенных обозначали красными треугольниками, преступников — зелеными, Свидетелей Иеговы — лиловыми, гомосексуалистов — розовыми, евреям следовало носить желтый треугольник

Всех заключенных концлагеря делили на категории. У каждой была своя нашивка на одежде: политических заключенных обозначали красными треугольниками, преступников — зелеными, Свидетелей Иеговы — лиловыми, гомосексуалистов — розовыми, евреям следовало носить желтый треугольник

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Станислава Лещинская, польская акушерка, бывшая узница Освенцима: «До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, были зверским способом умерщвлены: их топили в бочонке. После родов младенца уносили в комнату, где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды, а потом… роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами»

Станислава Лещинская, польская акушерка, бывшая узница Освенцима: «До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, были зверским способом умерщвлены: их топили в бочонке. После родов младенца уносили в комнату, где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды, а потом… роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами»

Фото: AP

Давид Сурес, один из заключенных Освенцима: «Примерно в июле 1943 года меня и со мной еще десять человек греков записали в какой-то список и направили в Биркенау. Там всех нас раздели и подвергли стерилизации рентгеновскими лучами. Через один месяц после стерилизации нас вызвали в центральное отделение лагеря, где всем стерилизованным была произведена операция — кастрация»

Давид Сурес, один из заключенных Освенцима: «Примерно в июле 1943 года меня и со мной еще десять человек греков записали в какой-то список и направили в Биркенау. Там всех нас раздели и подвергли стерилизации рентгеновскими лучами. Через один месяц после стерилизации нас вызвали в центральное отделение лагеря, где всем стерилизованным была произведена операция — кастрация»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Освенцим стал печально знаменит во многом благодаря медицинским экспериментам, которые в его стенах проводил доктор Йозеф Менгеле. После чудовищных «опытов» по кастрации, стерилизации, облучению жизнь несчастных заканчивалась в газовых камерах. Жертвами Менгеле были десятки тысяч человек. Особенное внимание он уделял близнецам и карликам. Из 3000 близнецов, прошедших через опыты в Освенциме, выжили лишь 200 детей

Освенцим стал печально знаменит во многом благодаря медицинским экспериментам, которые в его стенах проводил доктор Йозеф Менгеле. После чудовищных «опытов» по кастрации, стерилизации, облучению жизнь несчастных заканчивалась в газовых камерах. Жертвами Менгеле были десятки тысяч человек. Особенное внимание он уделял близнецам и карликам. Из 3000 близнецов, прошедших через опыты в Освенциме, выжили лишь 200 детей

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

К 1943 году в лагере сложилась группа сопротивления. Она, в частности, помогала многим бежать. За всю историю лагеря было совершено около 700 попыток побега, но только 300 из них были успешными. Чтобы предотвратить новые попытки побега, было решено арестовывать и отправлять в лагеря всех родственников убежавшего, а всех заключенных из его блока убивать&lt;br>На фото: советские солдаты общаются с детьми, освобожденными из концлагеря

К 1943 году в лагере сложилась группа сопротивления. Она, в частности, помогала многим бежать. За всю историю лагеря было совершено около 700 попыток побега, но только 300 из них были успешными. Чтобы предотвратить новые попытки побега, было решено арестовывать и отправлять в лагеря всех родственников убежавшего, а всех заключенных из его блока убивать
На фото: советские солдаты общаются с детьми, освобожденными из концлагеря

Фото: waralbum.ru

На территории комплекса были убиты около 1,1 млн человек. На момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. заключенных, которых немцы не успели перевести во время эвакуации в другие лагеря

На территории комплекса были убиты около 1,1 млн человек. На момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. заключенных, которых немцы не успели перевести во время эвакуации в другие лагеря

Фото: AP

В 1947 году Сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц—Биркенау

В 1947 году Сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц—Биркенау

Фото: AP

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Лагерный комплекс Освенцим (Auschwitz) был создан нацистами на территории Польши в апреле 1940 года и включал в себя три лагеря: Аушвиц 1, Аушвиц 2 (Биркенау) и Аушвиц 3. Первоначально они были рассчитаны на 20 тыс. человек. Шесть дней в неделю все без исключения узники должны были работать. От тяжелых условий в лагере за первые 3-4 месяца заключения умирали около 80% работников

Фото: Auschwitz Album

Симона Вайль, почетный президент Фонда памяти Шоа, бывшая узница Освенцима: «Мы работали более 12 часов в день на тяжелых земляных работах, которые, как оказалось, были большей частью бесполезными. Нас почти не кормили. Но все же наша судьба была еще не самой худшей. Летом 1944 года из Венгрии прибыли 435 тысяч евреев. Сразу после того, как они покинули поезд, большинство из них отправили в газовую камеру»

Фото: AP

Мордехай Цирульницкий, бывший заключенный: «2 января 1943 года я был зачислен в команду по разборке вещей, прибывающих в лагерь заключенных. Часть из нас занималась разборкой вещей, другие — сортировкой, а третья группа — упаковкой для отправки в Германию. Работа шла беспрерывно круглые сутки, и днем и ночью, и все же нельзя было с ней справиться — так много было вещей. Здесь, в тюке детских пальто, я нашел однажды пальто моей младшей дочурки — Лани»

Фото: Bundesarchiv

Лагерь был создан по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера (на фото третий справа). Он приезжал в Освенцим несколько раз, инспектируя лагеря, а также отдавая приказы по их расширению. 3 сентября 1941 года для убийства людей был впервые использован газ. В июле 1942 года Гиммлер лично демонстрировал его использование на узниках Аушвица II. Весной 1944 года Гиммлер приехал в лагерь со своей последней инспекцией, в ходе которой было приказано убить всех неработоспособных цыган

Фото: Yad Vashem

Шломо Венезия, бывший узник Освенцима: «Две самые большие газовые камеры были рассчитаны на 1450 человек, но эсэсовцы загоняли туда по 1600-1700 человек. Они шли за заключенными и били их палками. Задние толкали впереди идущих. В результате в камеры попадало столько узников, что даже после смерти они оставались стоять. Падать было некуда»

Фото: Yad Vashem

Для нарушителей дисциплины в лагере были предусмотрены различные наказания. Кого-то помещали в камеры, находиться в которых можно было только стоя. Провинившийся должен был стоять так всю ночь. Существовали и герметичные камеры — находящийся там задыхался от недостатка кислорода. Широко были распространены пытки и показательные расстрелы

Фото: AP / Stanislaw Mucha

У всех прибывающих в лагерь отбиралось имущество, вплоть до зубных коронок, из которых выплавляли до 12 кг золота в сутки
На фото: женщины и дети на железнодорожной платформе Биркенау. Депортированные евреи проходили здесь селекцию: одних сразу же посылали на смерть (обычно тех, кого признавали негодными к работе — дети, старики, женщины), других отправляли в лагерь

Фото: Yad Vashem

Всех заключенных концлагеря делили на категории. У каждой была своя нашивка на одежде: политических заключенных обозначали красными треугольниками, преступников — зелеными, Свидетелей Иеговы — лиловыми, гомосексуалистов — розовыми, евреям следовало носить желтый треугольник

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Станислава Лещинская, польская акушерка, бывшая узница Освенцима: «До мая 1943 года все дети, родившиеся в освенцимском лагере, были зверским способом умерщвлены: их топили в бочонке. После родов младенца уносили в комнату, где детский крик обрывался и до рожениц доносился плеск воды, а потом… роженица могла увидеть тельце своего ребенка, выброшенное из барака и разрываемое крысами»

Фото: AP

Давид Сурес, один из заключенных Освенцима: «Примерно в июле 1943 года меня и со мной еще десять человек греков записали в какой-то список и направили в Биркенау. Там всех нас раздели и подвергли стерилизации рентгеновскими лучами. Через один месяц после стерилизации нас вызвали в центральное отделение лагеря, где всем стерилизованным была произведена операция — кастрация»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Освенцим стал печально знаменит во многом благодаря медицинским экспериментам, которые в его стенах проводил доктор Йозеф Менгеле. После чудовищных «опытов» по кастрации, стерилизации, облучению жизнь несчастных заканчивалась в газовых камерах. Жертвами Менгеле были десятки тысяч человек. Особенное внимание он уделял близнецам и карликам. Из 3000 близнецов, прошедших через опыты в Освенциме, выжили лишь 200 детей

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

К 1943 году в лагере сложилась группа сопротивления. Она, в частности, помогала многим бежать. За всю историю лагеря было совершено около 700 попыток побега, но только 300 из них были успешными. Чтобы предотвратить новые попытки побега, было решено арестовывать и отправлять в лагеря всех родственников убежавшего, а всех заключенных из его блока убивать
На фото: советские солдаты общаются с детьми, освобожденными из концлагеря

Фото: waralbum.ru

На территории комплекса были убиты около 1,1 млн человек. На момент освобождения 27 января 1945 года войсками 1-го Украинского фронта в лагерях оставалось 7 тыс. заключенных, которых немцы не успели перевести во время эвакуации в другие лагеря

Фото: AP

В 1947 году Сейм Польской Народной Республики объявил территорию комплекса Памятником мученичества польского и других народов, 14 июня был открыт музей Аушвиц—Биркенау

Фото: AP

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