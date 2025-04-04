Пассажиров поезда ВСМ Москва — Петербург обеспечат высокоскоростным интернетом

На высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будет работать высокоскоростной интернет. Заседание по обсуждению реализации проекта провел глава Минтранспорта Роман Старовойт.

Власти завершают разработку проектной документации по участкоу Высоково — Крюково (Алабушево). Чиновники актуализировали вопросы о технических решениях конструкции пролетных строений магистрали. На заседании обсудили диапозоны и количество вышек связи, поскольку запланировано обеспечение пассажиров высокоскоростным интернетом.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что стоимость билетов ВСМ Москва — Петербург будет конкурентной, считают в ФАС.

Татьяна Титаева