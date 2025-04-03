В ФАС считают, что стоимость билетов ВСМ Москва — Петербург будет конкурентной

В связи с действующим законодательством РФ Федеральная антимонопольная служба не может осуществлять регулирование скоростных поездов. Однако там считают, что стоимость билетов на поезд будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург будет конкурентной.

Этот аспект в интервью ТАСС прокомментировал заместитель главы ведомства Геннадий Магазинов. По его словам, регулирование к скоростным поездам не применяется. Такая практика будет распространена и на перевозку пассажиров и (или) багажа.

«Мы полагаем, что ценообразование (на поездах ВСМ — прим. ТАСС) будет достаточно конкурентное. Ведь уже сейчас авиакомпании запустили тариф "шаттл", рейсы между городами летают каждые 15 минут, пользуется спросом скоростная трасса М-11 "Нева"»,— заявил господин Магазинов.

В прошлом году в Минтрансе заявили, что стоимость билета на ВСМ составит 8905 рублей. Запуск магистрали намечен на третий квартал 2028 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ГТЛК внесла третий аванс на строительство инновационных поездов «Белый кречет», которые будут ходить по ВСМ.

Татьяна Титаева