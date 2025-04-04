«Трактор» отыгрался с 0:4 и победил в пятом матче серии play-off КХЛ

Челябинский «Трактор» в овертайме — 5:4 — переиграл владивостокский «Адмирал» в пятом матче первого раунда play-off Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и впервые повел в серии до четырех побед — 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

К третьему периоду челябинцы проигрывали со счетом 0:4. «Трактору» удалось отыграться благодаря голам Григория Дронова (48-я минута), Андрея Светлакова (49), Максима Шабанова (52) и Стивена Кэмпфера (59). Автором победной шайбы в овертайме стал Семен Дер-Аргучинцев (62). У «Адмирала» отметились Вячеслав Основин (6 и 16), Даниил Гутик (8) и Павел Шэн (32).

«Трактор» во второй раз в истории розыгрыша Кубка Гагарина отыгрался с разницей –4. Впервые это случилось в play-off сезона-2011/12 в матче с «Югрой» из Ханты-Мансийска.

Шестой матч серии пройдет 6 апреля во Владивостоке.