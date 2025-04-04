Заключен контракт на благоустройство «Елки-парка» в Ижевске на 179,4 млн рублей

Служба благоустройства Ижевка (СБиДХ) и ООО «Строительное управление "Территория"» заключили контракт на благоустройство «Елки-парка» в Устиновском районе, следует из соответствующего документа на портале госзакупок. Сумма контракта составляет 179,4 млн руб. Финансирование будет осуществляться за счет средств городского бюджета. Первый этап благоустройства должны закончить до 31 октября 2025 года. На полную реализацию проекта «Елки-парк» потребуется три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Бречалов, vk Фото: Александр Бречалов, vk

Согласно данным kartoteka.ru, ООО «Строительное управление "Территория"» зарегистрировано в 2017 году в Москве. Директор — Дмитрий Усов. Уставной капитал организации — 500 тыс. руб. Чистая прибыль СУ «Территория» в 2023-м составила 3,6 млн руб. при выручке 257,3 млн руб. За год первый и второй показатель увеличились на 96 и 68,9% соответственно. Среди прочего, в 2018-м СУ «Территория» подавала заявки в Удмуртии на благоустройство площади парка «Молодежный» в селе Завьялово и центра в селе Нылга, но контракты были заключены с другими подрядчиками.

«Елки-парк» расположен между улицами 40 лет Победы, Рупасова, Молодежная и проспектом Калашникова. Он стал победителем рейтингового голосования проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, эскизный проект благоустройства территории разработало архитектурное бюро «Сплайн» на основе социологических исследований, проведенных Центром территориального развития Удмуртии.

В парке сохранят существующую тропиночную сеть, создадут новые благоустроенные пешеходные маршруты. Территорию приведут в порядок, очистят от мусора сухостойных и поваленных деревьев, установят освещение, оборудуют места для отдыха горожан, велодорожку, баскетбольно-волейбольную площадку, скейт-площадку, воркаут, зону скалолазания, горку для тюбинга, веревочный парк.