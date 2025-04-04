Невеселый молочник

Прокуратура Татарстана подала иск в Арбитражный суд республики с требованием изъять земельный участок кадастровой стоимостью 23,7 млн руб. у молочного комбината «Арча». Большую часть земли занимает поверхность шести озер. Истец заявил, что на спорном участке находятся озера, имеющие гидрологические связи с реками Казанка и Кисьмесь, поэтому объект должен находиться в собственности РФ. «Арча» настаивает, что госорганы с 2005 года знали, что озера принадлежат организации. Молочным комбинатом владеет предприниматель Минтимер Мингазов, сын бизнесмена Вагиза Мингазова, которого в Татарстане называют «молочным королем». Ранее Мингазов-младший возглавлял компанию «Юнимилк» (бывший «Вамин Татарстан»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спорный земельный участок с шестью озерами рядом с Арском

Фото: Публичная кадастровая карта Спорный земельный участок с шестью озерами рядом с Арском

Фото: Публичная кадастровая карта

10 апреля ожидается возобновление судебного процесса по иску прокуратуры Татарстана к молочному комбинату «Арча». Истец требует изъять участок площадью около 280 га из незаконного владения, признать отсутствующим право компании на участок с кадастровым номером 16:09:230902:14 и снять его с государственного кадастрового учета. Участок с кадастровой стоимостью 23,7 млн руб. расположен рядом с Арском, большую часть его территории занимают шесть озер.

Иск к молочному комбинату подал первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика 11 ноября 2024 года. Еще одним истцом по делу проходит межрегиональное территориальное управление Росимущества в Татарстане и Ульяновской области, в качестве третьих лиц привлечены «Роскадастр», исполком Арского района, управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по республике, Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов, институт проблем экологии и недропользования Академии наук республики и компания «Татагролизинг», занимающаяся финансовой арендой.

Истец требует изъять земельный участок, так как на его территории расположены шесть озер рядом с Арском, имеющие гидравлические связи с реками Кисьмесь и Казанкой (объект федерального значения). Как пояснил «Ъ Волга-Урал» юрист юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов, земельный участок, имеющий гидрологическую связь с другими водными объектами, должен находиться в федеральной собственности. В качестве доказательств представитель надзорного ведомства предоставил суду акты проверки Минэкологии Татарстана, которая прошла 11 марта 2025 года. Она подтвердила наличие связи между водными объектами.

Юрист «Арчи» заявил, что исследования на наличие гидравлических связей уполномочен проводить Росгидромет. Представитель молочного комбината ходатайствовал о назначении судебной экспертизы и просил поручить ее ФГБУ УГМС Республики Татарстан. Стоимость работ составит более 198 тыс. руб., ответчик внес денежные средства на депозит суда.

Позицию истца также подтверждают проверки, которые ранее проводило Минэкологии Татарстана в отношении «Арчи». В январе 2025 года министр экологии республики Александр Шадриков в ходе итоговой коллегии министерства рассказал, что предприятие проводит сброс сточных вод на основании договора с компанией «Водоканал-сервис», занимающейся забором и распределением воды. При этом был период, когда сброс осуществлялся и без договора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сброс неочищенных стоков в реку Лекинка (приток Казанки) «Арчой» в 2022 году

Фото: Минэкологии Татарстана, Коммерсантъ Сброс неочищенных стоков в реку Лекинка (приток Казанки) «Арчой» в 2022 году

Фото: Минэкологии Татарстана, Коммерсантъ

«Организации уже подвергались проверке и пытались уйти от ответственности, меняя поднадзорность с региональной на федеральную и наоборот», — сообщил Александр Шадриков.

Глава Минэкологии Татарстана рассказал, что были зафиксированы многочисленные жалобы от местных жителей на загрязнения. Неочищенные стоки молокозаводов могут привести к уничтожению водных объектов и быстрому выходу из строя очистных сооружений, заявил Александр Шадриков.

Представитель «Арчи» сообщил, что спорный земельный участок был образован от более крупного участка, который был отчужден государством в пользу организации. Впоследствии участок раздробился, его частями владеют разные коммерческие фирмы, в том числе ответчик. Юрист заявил, что нельзя изъять земельный участок полностью, т. к. его часть занимает суша, которую можно использовать по назначению.

В ходе заседания сторона ответчика попросила суд истребовать реестровое и межевое дело из Росреестра на участок, от которого впоследствии образовался спорный участок. По словам юриста, в эту организацию их ранее перенаправил Росреестр Татарстана.

«Полагаем, что ответная сторона просто затягивает рассмотрение дела. <...> Данное ходатайство является незаконным. Эти сведения никакой роли не сыграют на результаты рассмотрения дела. Спорный участок у нас другой», — заявила представитель надзорного ведомства.

Юрист «Арчи» рассказал, что данные из Росреестра необходимы для подтверждения пропуска сроков исковой давности. Представитель ответчика считает, что у государственных органов с 2005 года была информация о том, что на территории молочного комбината находятся шесть озер. Представитель третьего лица «Татагролизинг» сообщила, что если дело завершится в пользу прокуратуры, то ответчику нужно понимание, кто виновен в отчуждении участка и к кому подавать иски.

По данным портала Ruspofile, «Арча» занимается производством молока и молочной продукции. В 2023 году выручка комбината составила 9 млрд руб., а прибыль — 245 млн руб. Гендиректор организации с уставным капиталом 15 тыс. руб. — бизнесмен Минтимер Мингазов, сын известного татарстанского предпринимателя Вагиза Мингазова, которого называли «молочным королем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основатель агрохолдинга «Вамин» Вагиз Мингазов в 2012 году

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Основатель агрохолдинга «Вамин» Вагиз Мингазов в 2012 году

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Вагиз Мингазов был главой молочной фирмы «Вамин Татарстан». В 2011 году он покинул эту должность, а в 2016 году его признали банкротом. После банкротства молочной компании банки стали обращаться в суд с исками против господина Мингазова, т. к. многие кредиты оформляли под его поручительства. В июле 2017 года Арбитражный суд Татарстана освободил Вагиза Мингазова от уплаты долгов на сумму 9 млрд руб.

«Арча» структурно входит в компанию «Вамин Татарстан». 1 апреля в рамках круглого стола Союза производителей молока республики ГК «Вамин» объявили победителем в рейтинге компаний, перерабатывающих более 200 тонн молока в сутки. В прошлом году победителем в номинации был Зеленодольский молочно-перерабатывающий комбинат, а второе место занял «Арча».

Российский Danone Минтимер Мингазов был учредителем «Вамин Татарстан» с 2015 года. Позже фирма сменила название на «Юнимилк», а в конце 2024 года владельцем 100% организации стал председатель совета директоров Health & Nutrition, бывший замминистра сельского хозяйства Чечни Руслан Алисултанов, который до сделки владел лишь 1%. В мае 2024 года Danone продала российский бизнес «Вамин Р». Его владельцами были «Вамин Татарстан (99%) и Руслан Алисултанов (1%).

Мингазову-младшему принадлежит доля «Арчи» 50%, еще 50% владеет Фарида Фазлиева, дочь Вагиза Мингазова. По данным картотеки арбитражных дел, в декабре 2024 года госпожа Фазлиева подала иск против «Арчи». Истец требует предоставить информацию о деятельности компании и передать копии 27 документов, среди которых протоколы общих собраний участников, годовая бухгалтерская отчетность, договоры с контрагентами, перечень имущества и т. д.

Уже в конце января 2025 года «Арча» подал иск против Фариды Фазлиевой, в котором требует признать, что: у ответчика отсутствует право на долю в уставном капитале «Арчи»; отсутствует статус участника компании; доля 7,5 тыс. руб. в уставном капитале не оплачена.

Третьим лицом в обоих делах проходит Минтимер Мингазов. Сейчас он выступает учредителем 18 организаций. Еще две фирмы господина Мингазова ликвидированы, а одна в процессе ликвидации.

Юрист Антон Смирнов отметил, что если спорный участок представляет собой территорию с федеральным водным объектом, то формирование участка не могло привести к его исключению из собственности РФ.

«Если государственный орган субъекта РФ предоставил в аренду или в собственность хозяйствующему субъекту земельный участок земель водного фонда, покрытый поверхностными водами пруда, находящегося в федеральной собственности, то такая сделка является недействительной, поскольку нарушает права РФ и посягает на публичные интересы», — заявил Антон Смирнов.

Эксперт допустил, что часть суши можно оставить за «Арчой», но это будет зависеть от доказательственной базы, которую предоставит ответчик. При этом если молочному комбинату получится доказать, что государственные органы могли раньше проверить законность образования спорного участка, но не сделали этого, то тогда у иска истекает срок давности. Прокуратура могла пропустить срок исковой давности, если нарушение было известно более трех лет назад, считает эксперт.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков предположил, что если земельный участок используется для сельскохозяйственной деятельности, то его изъятие может существенно снизить производственные мощности компании. Это приведет к сокращению объемов выпускаемой продукции и уменьшению выручки. Также возможны дополнительные расходы, связанные с поиском и приобретением нового земельного участка, переездом оборудования и адаптацией к новым условиям.

Диана Соловьёва