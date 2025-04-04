У «Коммерсанта» теперь свой клуб
Вечером 3 апреля в демонстрационном зале ГУМа прошла презентация нового клуба — «Коммерсантъ». По словам гендиректора «Ъ» Романа Уманского, охарактеризовавшего клуб как «идеальное комьюнити для ответственного бизнеса», его работа будет вестись по нескольким трекам, среди которых — «Ответственный бизнес», «Деловой блок», «Развитие территорий», «Стиль жизни», «Культура и наука». Мероприятия клуба «Коммерсантъ» будут доступны для подписчиков и партнеров «Ъ» и будут проводиться во всех городах присутствия «Ъ».
С приветственным словом к гостям обратились заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига, специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников и первый заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Владимир Лавицкий.