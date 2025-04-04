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Коммерсантъ FM
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У «Коммерсанта» теперь свой клуб

Вечером 3 апреля в демонстрационном зале ГУМа прошла презентация нового клуба — «Коммерсантъ». По словам гендиректора «Ъ» Романа Уманского, охарактеризовавшего клуб как «идеальное комьюнити для ответственного бизнеса», его работа будет вестись по нескольким трекам, среди которых — «Ответственный бизнес», «Деловой блок», «Развитие территорий», «Стиль жизни», «Культура и наука». Мероприятия клуба «Коммерсантъ» будут доступны для подписчиков и партнеров «Ъ» и будут проводиться во всех городах присутствия «Ъ».

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Генеральный директор «Ъ» Роман Уманский

Генеральный директор «Ъ» Роман Уманский

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Гендиректор «Ъ» Роман Уманский (слева) и специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников

Гендиректор «Ъ» Роман Уманский (слева) и специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Гендиректор «Ъ» Роман Уманский

Гендиректор «Ъ» Роман Уманский

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов

Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Слева направо: куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак, директор по стратегическим направлениям ИД «Коммерсантъ» Виктор Лошак и спецкор «Ъ» Андрей Колесников

Слева направо: куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак, директор по стратегическим направлениям ИД «Коммерсантъ» Виктор Лошак и спецкор «Ъ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Гости церемонии открытия клуба «Коммерсантъ»

Гости церемонии открытия клуба «Коммерсантъ»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Роман Уманский на церемонии открытия клуба «Коммерсантъ» в ГУМе

Роман Уманский на церемонии открытия клуба «Коммерсантъ» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

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Генеральный директор «Ъ» Роман Уманский

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Гендиректор «Ъ» Роман Уманский (слева) и специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Гендиректор «Ъ» Роман Уманский

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Слева направо: куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак, директор по стратегическим направлениям ИД «Коммерсантъ» Виктор Лошак и спецкор «Ъ» Андрей Колесников

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Гости церемонии открытия клуба «Коммерсантъ»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

Роман Уманский на церемонии открытия клуба «Коммерсантъ» в ГУМе

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

С приветственным словом к гостям обратились заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига, специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников и первый заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Владимир Лавицкий.

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