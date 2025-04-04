У «Коммерсанта» теперь свой клуб

Вечером 3 апреля в демонстрационном зале ГУМа прошла презентация нового клуба — «Коммерсантъ». По словам гендиректора «Ъ» Романа Уманского, охарактеризовавшего клуб как «идеальное комьюнити для ответственного бизнеса», его работа будет вестись по нескольким трекам, среди которых — «Ответственный бизнес», «Деловой блок», «Развитие территорий», «Стиль жизни», «Культура и наука». Мероприятия клуба «Коммерсантъ» будут доступны для подписчиков и партнеров «Ъ» и будут проводиться во всех городах присутствия «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Генеральный директор «Ъ» Роман Уманский Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Гендиректор «Ъ» Роман Уманский (слева) и специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Гендиректор «Ъ» Роман Уманский Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Слева направо: куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак, директор по стратегическим направлениям ИД «Коммерсантъ» Виктор Лошак и спецкор «Ъ» Андрей Колесников Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Гости церемонии открытия клуба «Коммерсантъ» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Роман Уманский на церемонии открытия клуба «Коммерсантъ» в ГУМе Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Следующая фотография 1 / 8 Генеральный директор «Ъ» Роман Уманский Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Гендиректор «Ъ» Роман Уманский (слева) и специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Гендиректор «Ъ» Роман Уманский Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Слева направо: куратор, галерист, арт-менеджер, искусствовед Марина Лошак, директор по стратегическим направлениям ИД «Коммерсантъ» Виктор Лошак и спецкор «Ъ» Андрей Колесников Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Гости церемонии открытия клуба «Коммерсантъ» Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный Роман Уманский на церемонии открытия клуба «Коммерсантъ» в ГУМе Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный

С приветственным словом к гостям обратились заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Екатерина Проничева, первый заместитель губернатора Владимирской области Александр Ремига, специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников и первый заместитель шеф-редактора «Коммерсанта» Владимир Лавицкий.