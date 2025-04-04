ФАС предложила снизить требования к форме картофеля

Федеральная антимонопольная служба предложила Ассоциации компаний розничной торговли расширить ассортимент закупаемого картофеля. Для этого нужно временно снизить требования торговых сетей к форме, размеру и упаковке этого товара, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Это позволит увеличить объем указанного товара в магазинах и повысить его ценовую доступность для граждан»,— говорится в заявлении. Мера поможет, считает служба, восстановить баланс спроса и предложения. В ведомстве пояснили, что на складах имеются запасы картофеля надлежащего качества, который не в полной мере отвечает требованиям ритейлеров.

1 апреля вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минэкономики Максиму Решетникову ввести временное ограничение цен на картофель. По данным Росстата и Центробанка, розничные цены на картофель в 2024 году выросли на 92%.

Подробнее о темпах роста цен — в материале «Ъ FM» «Инфляция вписывается в рамки».