Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил ограничить цены на картофель

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову ввести временное ограничение цен на картофель. По данным Росстата и Центробанка, розничные цены на картофель выросли на 92% за 2024 год.

«Серьезные колебания цен на этот социально значимый продукт ощутимо повышает нагрузку на бюджет миллионов семей. Этот овощ, который традиционно считается доступной пищей, только за 2024-й подорожал почти в два раза, а в 2025-м темпы роста ускоряются. Стоимость, согласно официальным данным Росстата, с начала года увеличилась уже на 23,9%»,— сказал газете «Известия» Борис Чернышов.

Согласно постановлению правительства, предельные цены на продукты первой необходимости могут вводиться на срок до 90 дней, если в течение 60 дней их стоимость растет более чем на 10% с учетом сезонных факторов.

В марте в Госдуме предложили пересмотреть список социально значимых товаров и исключить продукты, которые стали премиальными, чтобы производители смогли стабилизировать цену базовых товаров. В список социально значимых продуктов входит 24 позиции: несколько видов мяса, рыба, масло, молоко, яйца, сахар, соль, черный чай, мука, хлеб, крупы, овощи и яблоки.