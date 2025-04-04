Итоги спора Минобороны и воронежского «Созвездия» на 1,3 млрд остались в силе

Арбитражный суд Московского округа не удовлетворил жалобы Министерства обороны РФ и воронежского АО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется ГК «Динамика») и оставил в силе решения нижестоящих инстанций по спору на 1,27 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Оборонное ведомство обратилось с требованием взыскать указанную сумму с концерна в декабре 2023 года. В июле 2024-го арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования заявителя. Дело рассматривалось в закрытом режиме, поэтому о какой сумме идет речь, неизвестно. Решение не устроило обе стороны, они подали жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд. В ноябре он утвердил частичное удовлетворение иска.

31 марта арбитражный суд города Москвы отказал военному ведомству в другом иске к оборонному концерну на сумму 18,9 млн руб. — речь шла о неустойке за просрочку поставки товара на 141 день.