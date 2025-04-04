Участок недр «Казанские Юрты» выставлен на торги за 512 млн рублей

Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) выставил на торги участок недр «Казанские Юрты», включающий песчано-гравийные, валунно-гравийно-песчаные и валунно-глыбовые породы. Он расположен на территории Томского района Томской области.

Площадь участка — 6,6 кв. км, начальная стоимость лота — 512,2 млн руб. Победитель получит право разведки и добычи полезных ископаемых сроком на 25 лет. Аукцион назначен на 15 мая. Объем запасов по категории А составляет 1,8 млн куб. м, по категории В – 6,9 млн куб. м.

Месторождение «Казанские юрты» находится в русле реки Томь между населенными пунктами Курлек и Коларово. Ранее добычу щебня на этой территории осуществляло ООО «Речной щебень».

Лолита Белова