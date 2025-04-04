Россия, Мали, Буркина-Фасо и Нигер сошлись под сенью баобаба

В Москве 3–4 апреля прошли первые в истории встречи в формате «Россия—Конфедерация государств Сахеля». Итоги переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с коллегами из Мали, Буркина-Фасо и Нигера показали: позиции России и африканских партнеров близки как никогда, особенно в том, что касается вопросов безопасности и борьбы с терроризмом. Африканским гостям польстило, что Россия стала первым государством, признавшим созданную тремя странами региона конфедерацию, и пообещала содействовать формированию объединенных вооруженных сил альянса. На Западе же в сближении Москвы с африканскими режимами усмотрели попытку расширить российское влияние там, где сам Запад, напротив, утратил контроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече с коллегами из Мали, Буркина-Фасо и Нигера глава МИД РФ Сергей Лавров дал добро на содействие формированию объединенных вооруженных сил трех стран

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ На встрече с коллегами из Мали, Буркина-Фасо и Нигера глава МИД РФ Сергей Лавров дал добро на содействие формированию объединенных вооруженных сил трех стран

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О намеченных на 3–4 апреля консультациях в Москве и проведении первого заседания в рамках «консультаций Конфедерации стран Сахеля (AES) и РФ» первыми в совместном заявлении сообщили 1 апреля МИДы Мали, Буркина-Фасо и Нигера. «Встреча в Москве представляет собой важный шаг в установлении стратегического, прагматичного, динамичного и взаимовыгодного сотрудничества и партнерских отношений в областях, представляющих общий интерес между AES и Россией»,— говорилось в нем. Подробностей о сюжетах, которые стороны наметили обсудить, не приводилось.

Лидеры Мали, Буркина-Фасо и Нигера подписали договор о создании Конфедерации государств Сахеля летом 2024 года для формирования «архитектуры коллективной обороны и взаимопомощи». Ранее, в сентябре 2023 года, «тройка» подписала хартию об учреждении Альянса государств Сахеля — региональной организации коллективной обороны. Это произошло спустя несколько дней после визита в Буркина-Фасо высокопоставленных российских военных и переговоров замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова с главой африканского государства.

В российском внешнеполитическом ведомстве информацию о встрече подтвердили лишь 3 апреля, незадолго до старта самих переговоров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что дипломаты планируют обсудить «развитие многоплановых отношений», в том числе «углубление политического диалога и наращивание секторального взаимодействия». Уже спустя несколько часов, впрочем, стало ясно, что одним политическим диалогом дело вовсе не ограничилось.

«Сахаро-Сахельский регион сегодня сталкивается с проявлениями терроризма»,— затронул болезненную для коллег тему глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи, отметив, что к «попыткам дестабилизации региона» причастны «некоторые внерегиональные игроки». «Среди них помимо бывших колонизаторов недавно проявился и киевский режим, который при полном попустительстве своих западных спонсоров открыто поддерживает террористические группировки в этой части Африки»,— заметил господин Лавров.

Господин Лавров тут же подтвердил, что Москва и впредь готова оказывать всестороннее содействие конфедерации в сферах обороны и безопасности, экономики и дипломатии.

Отдельно дипломат остановился на теме повышения боеспособности объединенных вооруженных сил государств Сахеля. О намерении трех стран создать такой военный контингент в январе сообщал министр национальной обороны Нигера Салифу Моди.

Как пояснил Сергей Лавров, Россия намерена содействовать их формированию путем предоставления консультативных услуг. Например, организовывая специальные курсы и помогая в разработке схемы оснащения вооруженных сил. «Поставки продукции военного назначения — это тоже необходимый шаг для становления вооруженных сил в трехстороннем формате»,— подчеркнул глава МИД РФ.

«Сегодня наша основная цель — это создать объединенные силы Альянса государств Сахеля, чтобы бороться с террористической угрозой»,— подчеркнул приоритетность вопроса безопасности для стран конфедерации и глава МИД Мали Абдулай Диоп.

При этом он дал понять, что государства альянса и Москва едины в подходе к тому, кого именно считать террористами. «Эти террористы поддерживаются внешними акторами, которые находятся в нашем регионе и помогают этим террористам организовывать тыл. Например, Украина»,— поддержал своего российского коллегу Абдулай Диоп.

Затем Абдулай Диоп повторил то, что уже не раз говорил Сергей Лавров: «Для нас Украина — террористическое государство».

Напомним, в августе прошлого года Мали и Нигер разорвали дипотношения с Украиной после того, как Киев выступил в поддержку повстанцев-туарегов, напавших на солдат малийских правительственных войск. В ходе тех боев были убиты не только военные этой страны, но и десятки российских бойцов из ЧВК «Вагнер».

Решительно осудив в совместном коммюнике по итогам московских консультаций «акты агрессии государств—спонсоров терроризма, в частности преступный сговор Украины с террористическими вооруженными группами, действующими в Сахеле», африканские союзники и РФ также договорились «наладить прагматичное и солидарное стратегическое партнерство».

Между тем новость о запуске формата «Россия—Конфедерация государств Сахеля» не прошла мимо Запада. 3 апреля базирующийся в Вашингтоне Институт изучения войны (ISW) выпустил сводку аналитических заметок «Африканское досье», посвятив его внушительную часть нынешней встрече в Москве. Назвав блок, в который входят Буркина-Фасо, Мали и Нигер, «пророссийским», авторы пришли к выводу, что конфедерация помогает Москве продвигать «свои цели по вытеснению западного влияния в Африке». В период с 2022 по 2024 год по меньшей мере 4,4 тыс. французских, 1 тыс. американских и 10 тыс. военнослужащих ООН были вынуждены покинуть три указанные страны, в то время как Россия направила туда «примерно 2,5 тыс. военнослужащих», подсчитали в ISW.

Как бы то ни было, на пресс-конференции в Москве Абдулай Диоп не стал скрывать, что с Россией у стран региона сейчас действительно больше общего, чем с кем-либо.

«Россия для нас не просто партнер, но также и постоянный союзник, которому мы можем доверять»,— отметил дипломат, обратив внимание на то, что именно в Москве три страны впервые демонстрируют флаг Конфедерации стран Сахеля.

На флаг, а точнее, на изображенный на нем баобаб, обратил свое внимание и Сергей Лавров: «По западноафриканской традиции, как я знаю, это дерево примирения.... Поэтому хотел бы пожелать и народам, и в целом нашим странам в первую очередь мирной жизни».

Пожелание главы российского МИДа весьма актуально. Согласно Глобальному индексу терроризма за 2025 год (GTI), на Сахель пришлось 19% всех террористических атак в мире и 51% смертей, связанных с терроризмом в 2024 году — рост на 3% год к году. При этом пять из десяти стран, наиболее пострадавших от терроризма, находятся в Сахеле.

Анастасия Домбицкая