Главы МИД Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетят Москву 3–4 апреля

Министры иностранных дел Мали, Буркина-Фасо и Нигера посетят Москву на этой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление внешнеполитических ведомств трех африканских стран. В Альянсе государств Сахеля (AES) грядущую встречу по линии МИДов назвали первым заседанием в рамках «консультаций AES—Россия».

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«Встреча в Москве представляет собой важный шаг в установлении стратегического, прагматичного, динамичного и взаимовыгодного сотрудничества и партнерских отношений в областях, представляющих общий интерес, между AES и Россией»,— говорится в заявлении (цитата по Reuters).

Ожидается, что министры иностранных дел трех стран посетят Москву 3–4 апреля. Они проведут встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, говорится в заявлении.

В мае 2022 года и декабре 2023 года Мали, Буркина-Фасо и Нигер вышли из «Сахельской пятерки» — созданного в 2014 году международного регионального объединения для координации действий государств Сахеля. В начале этого года Нигер, Мали и Буркина-Фасо завершили процесс выхода из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Эти три африканские страны объявили о выходе из регионального союза в феврале 2024 года после военных переворотов, обвинив сообщество в отходе от «панафриканских идеалов своих отцов-основателей», предательстве собственных принципов и превращении «в угрозу для государств-членов и их населения» «под влиянием иностранных держав».

Во всех трех странах в течение последних лет произошли государственные перевороты (в Мали — в 2021 году, в Буркина-Фасо — в 2022-м, в Нигере — в 2023-м). В случае с Нигером ЭКОВАС допускал военное вмешательство для урегулирования ситуации. После выхода из ЭКОВАС Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о создании конфедерации — Альянса государств Сахеля — для совместной борьбы с джихадистами.

Анастасия Домбицкая