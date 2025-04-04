Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему на столичном рынке новостроек становится все меньше апарт-комплексов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новых комплексов с апартаментами класса «элит» и «делюкс» стало меньше на треть за год. В целом в городе такие новостройки выводится на рынок реже, хотя в массовом сегменте и бизнес-классе все еще демонстрируют стабильные показатели. Специалисты компании «Метриум» посчитали, что во всех сегментах столичного рынка фиксируется значительное сокращение новых апарт-комплексов: с 98 в феврале прошлого года до 84 в феврале этого года, что формирует почти 15%. Пик предложения с апартаментами зафиксировался в конце 2022 года и составлял тогда 110 вариантов. При этом количество доступных к покупке лотов сократилось не очень значительно. В феврале 2025 года их насчитывалось в пределах 6,3 тыс., а годом ранее — 6,6 тыс., что составило минус 5%. Наибольший объем лотов в реализации в рассматриваемый период был в январе 2023 года — около 8 тыс.

Сокращение объема предложения апартаментов среди столичных новостроек затронуло прежде всего высокобюджетный сегмент. По данным экспертов компании Rariteco, в последнее время в классе элитной недвижимости девелоперы все чаще переводят апартаменты, являющиеся юридически нежилыми помещениями, в статус жилья. Квартиры обеспечивают большую юридическую защищенность, включая право на постоянную регистрацию. Кроме того, правовой статус жилой недвижимости повышает ликвидность объекта, делая его привлекательным как для частных инвесторов, так и для банков.

Светлана Бардина