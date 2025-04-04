Имущество экс-менеджера «Газпрома» Митюшова обратят в доход государства

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генпрокуратуры, признав недействительными сделки по приобретению экс-менеджером «Газпрома» Алексеем Митюшовым акций ряда предприятий, следует из картотеки дел суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Иск удовлетворить полностью»,— указано на сайте суда.

Как сообщал «Ъ-Уфа», надзорное ведомство просило обратить в доход государства доли и акции в АО «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «Ремонтно-механический завод», ОАО «Подземнефтегаз», ООО «РемЭнергоМонтаж» (действуют в Салавате), московском ООО «Техцентр», зарегистрированном в Одинцово ООО «Нефтехимремстрой». Большинство из этих предприятий занимается производством оборудования для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей отрасли.

Также Генпрокуратура добилась признания недействительными сделок с участием управляющей компании «Меркури кэпитал траст», «Корпоративного центра», «Донуэй инвест лтд», Салаватского катализаторного завода и предпринимателя Эдуарда Мавлиханова по купле-продаже активов.

Алексей Митюшов с 2007 по 2012 год возглавлял ООО «Газпромэнерго», до 2013 года входил в совет директоров «Газпром нефтехим Салавата». В разное время руководил «Салаватнефтехимремстроем» (владел им до конца 2019 года), «Оптовой генерирующей компанией-2» (входит в «Газпром») и другими организациями. Также в собсвенности Митюшова были ОАО «Салаватнефтемаш», ООО «Нефтехимремстрой».

Наталья Балыкова