Генпрокуратура хочет обратить в доход государства ряд предприятий в Башкирии

Арбитражный суд Башкирии принял к рассмотрению исковое заявление генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства 100% уставного капитала и акций восьми предприятий, связанных с бывшим топ-менеджером ООО «Газпромэнерго» Алексеем Митюшовым. Кроме него, соответчиками к разбирательствам привлечены ООО «Управляющая компания "Меркури кэпитал траст"» и ООО «Корпоративный центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Генпрокуратуру интересуют доли и акции в АО «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «Ремонтно-механический завод», ОАО «Подземнефтегаз», ООО «РемЭнергоМонтаж» (действуют в Салавате), московском ООО «Техцентр», зарегистрированном в Одинцово ООО «Нефтехимремстрой». Большинство предприятий занимается производством оборудования для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей отрасли.

Также ведомство просит признать недействительными сделки с участием управляющей компании «Меркури кэпитал траст», «Корпоративного центра», «Донуэй инвест лтд», Салаватского катализаторного завода и предпринимателя Эдуарда Мавлиханова по купле-продаже активов.

Третьими лицами к разбирательству кроме названных организаций привлечены ФАС, АО «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.», Центральный банк России, АО «Норд капитал» и ООО «Газпром нефтехим Салават». Предварительное судебное заседание по делу назначено на 18 февраля.

По данным Rusprofile, в 2023 году совокупная выручка предприятий, являющихся предметом иска, превысила 25,3 млрд руб.

Алексей Митюшов с 2007 по 2012 год возглавлял ООО «Газпромэнерго», до 2013 года входил в совет директоров «Газпром нефтехим Салавата». В разное время руководил «Салаватнефтехимремстроем» (владел им до конца 2019 года), «Оптовой генерирующей компанией-2» (входит в «Газпром») и другими организациями. Также господин Митюшов владел ОАО «Салаватнефтемаш», ООО «Нефтехимремстрой» и другими активами.

По данным Rusprofile, сейчас господину Митюшову принадлежат ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», Салаватский катализаторный завод и ряд других организаций (в основном, через «Корпоративный центр»).

Идэль Гумеров