Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генпрокуратура хочет обратить в доход государства ряд предприятий в Башкирии

Арбитражный суд Башкирии принял к рассмотрению исковое заявление генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства 100% уставного капитала и акций восьми предприятий, связанных с бывшим топ-менеджером ООО «Газпромэнерго» Алексеем Митюшовым. Кроме него, соответчиками к разбирательствам привлечены ООО «Управляющая компания "Меркури кэпитал траст"» и ООО «Корпоративный центр».

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Генпрокуратуру интересуют доли и акции в АО «Салаватнефтемаш», АО «Салаватнефтехимремстрой», ООО «Салаватский катализаторный завод», ООО «Ремонтно-механический завод», ОАО «Подземнефтегаз», ООО «РемЭнергоМонтаж» (действуют в Салавате), московском ООО «Техцентр», зарегистрированном в Одинцово ООО «Нефтехимремстрой». Большинство предприятий занимается производством оборудования для нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей отрасли.

Также ведомство просит признать недействительными сделки с участием управляющей компании «Меркури кэпитал траст», «Корпоративного центра», «Донуэй инвест лтд», Салаватского катализаторного завода и предпринимателя Эдуарда Мавлиханова по купле-продаже активов.

Третьими лицами к разбирательству кроме названных организаций привлечены ФАС, АО «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.», Центральный банк России, АО «Норд капитал» и ООО «Газпром нефтехим Салават». Предварительное судебное заседание по делу назначено на 18 февраля.

По данным Rusprofile, в 2023 году совокупная выручка предприятий, являющихся предметом иска, превысила 25,3 млрд руб.

Алексей Митюшов с 2007 по 2012 год возглавлял ООО «Газпромэнерго», до 2013 года входил в совет директоров «Газпром нефтехим Салавата». В разное время руководил «Салаватнефтехимремстроем» (владел им до конца 2019 года), «Оптовой генерирующей компанией-2» (входит в «Газпром») и другими организациями. Также господин Митюшов владел ОАО «Салаватнефтемаш», ООО «Нефтехимремстрой» и другими активами.

По данным Rusprofile, сейчас господину Митюшову принадлежат ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр», Салаватский катализаторный завод и ряд других организаций (в основном, через «Корпоративный центр»).

Идэль Гумеров

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...