Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Черном море в 84,9 млрд руб.

Министр транспорта Роман Старовойт сообщил о завершении расследования причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе в декабре 2024 года. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова сообщила, что суммарный ущерб экологии от разлива мазута в Черном море составил 84,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

4 апреля в Москве прошло еженедельное заседание правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров под председательством главы МЧС Александра Куренкова. На заседании господин Старовойт сообщил, что две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров.

Основными причинами крушения министр назвал невыполнение капитанами судов и судовладельцами сезонных ограничений на плавание в Азовском море и Керченском проливе. «Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России»,— добавил господин Старовойт. Материалы проверки комиссий будут переданы в СКР.

Госпожа Радионова, представляя данные об ущербе экологии, отметила, что сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» (ООО «Кама Шиппинг») составила 49,4 млрд руб., в отношении владельца «Волгонефти-239» (ЗАО «Волгатранснефть») — 35,4 млрд руб.

«У компаний, которым предъявлены требования, есть 1 месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд»,— добавила она.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение 15 декабря. Крушение танкеров привело к загрязнению воды и береговой линии нефтепродуктами. Выбросы мазута были зафиксированы на побережьях Анапы и Темрюкского района Краснодарского края, пляжах Севастополя, Феодосии и Керчи. В Краснодарском крае и Крыму работы по сбору мазута с пляжей еще не завершены. Всего с начала работ собрано более 150 тыс. т загрязненного мазутом песка.

Полина Мотызлевская