Рекламу подпитывает прайс

Рекламный рынок крупных регионов Сибири в 2024 году увеличился минимум на 20% к 2023-му. Наибольшая динамика зафиксирована в Омской области, где показатель вырос на 31%, до 2,4 млрд руб. Самым бурно растущим сегментом отрасли стал интернет-сервис: он увеличился на 53%. Драйвером роста также стали цифровые наружные поверхности. Основной причиной роста рынка эксперты называют существенное повышение стоимости размещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос на наружную рекламу в Сибири в прошлом году вырос на треть

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Спрос на наружную рекламу в Сибири в прошлом году вырос на треть

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Рынок рекламы по итогам 2024 года демонстрирует рост объемов продаж, совокупно в трех крупных регионах Сибири он вырос на 39%. Так, в Красноярске он составил 3,6 млрд руб., что на 23% больше показателя 2023-го. В Новосибирске он достиг 6,5 млрд руб., что на 21% больше, подсчитали в Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). Более значительная динамика зафиксирована в Омске — здесь объем размещения рекламы увеличился на 31%, до 2,4 млрд руб. Тем не менее, темпы роста рынка замедлились: годом ранее они были на уровне 45%.

Согласно исследованию, в прошлом году все без исключения сегменты отрасли в Сибири продемонстрировали рост. Наибольшее увеличение произошло в сегменте «интернет-сервис» на 53%, до 6,4 млрд руб. Категория «наружная реклама» также показала рост: на 32%, до 3,2 млрд руб. Объем сегмента «видео» (ТВ + Online video) вырос в прошлом году на 27% по сравнению с 2023 годом и составил 2,1 млрд руб. «Радио» — на 11,6%, до 775 млн руб.

Рекламодатели массово размещались на цифровых носителях в прошлом году, поскольку они позволяют оперативно менять макеты и запускать новые кампании без необходимости печати и монтажа физических носителей, отмечают аналитики. В этой категории, по словам руководителя рекламного агентства «Аляска» (Красноярск) Аслана Демидова, выросло и число рекламодателей, и средний чек размещения.

«Рынок наружной рекламы вырос в пределах 20%, что мы объясняем восстановлением после начала СВО и ухода международных компаний, когда произошел спад. Сейчас рекламодатели возвращаются. В числе крупных клиентов сегодня — китайские автобренды, банки, маркетплейсы и торговые сети»,— комментирует господин Асланов.

Вместе с тем, он считает, что сегмент digital-реклама вырос в том числе за счет увеличения числа аукционов на право установки рекламных конструкций: «это дает увеличение емкости наружной рекламы».

Общее замедление темпов увеличения рынка связано с эффектом высокой базы 2023 года, когда рекламные бюджеты показали существенный «отложенный» рост после кризисного 2022-го, считает управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов.

Ключевыми рекламодателями по-прежнему остаются маркетплейсы и банки, отмечает сервис рекламного рынка AdIndex. Лидером по затратам является «Сбер», который в прошлом году снова занял первое место, с более чем двукратным отрывом опережая по объемам следующего игрока — Ozon. На третьем месте находится «Яндекс».

Еще одной причиной роста рынка стало увеличение числа государственной рекламы, считает директор студии креативных решений Clubnik (Новосибирск) Михаил Надымов.

Впрочем, главным драйвером рынка рекламы по итогам прошлого года руководитель департамента результативности медиазакупок OMD OM Group Андрей Скородумов называет рост тарифов. Кроме того, поддержали рынок и высокие бюджеты платформ из сферы e-commerce, а также компаний из финансового сегмента, которые активно продвигали свои предложения по депозитам.

В 2025 году, считают аналитики, темп роста рекламного рынка продолжит замедляться. Он, согласно оценкам NMi Group и Okkam, составит 15-20%. Впрочем, ситуация может кардинально поменяться в случае возвращения на российский рынок зарубежных рекламодателей.

Лолита Белова