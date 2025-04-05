Пермский производитель промышленных роботов увеличил прибыль

ООО «Роботех» поделилось финансовыми результатами за 2024 год. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка организации увеличилась на 44%, составив 383,8 млн против 265,9 млн руб. годом ранее. При этом чистая прибыль компании выросла на 50,8%: с 67,4 млн руб. в 2023-м до 101,7 млн руб. в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как пояснил «Ъ-Прикамье» основной владелец ООО «Роботех» Евгений Пошвин, рост финансовых показателей компании достигнут за счет увеличения доли проектов по интеграции автоматизированных систем. Речь идет о внедрении поточных автоматизированных линий на основе решений в области программирования, компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

Пермское ООО «Роботех» основано в 2019 году. Компания занимается производством промышленных многофункциональных роботов и трех моделей 3D-принтеров для предприятий металлургической промышленности под брендом Robotech. Кроме этого, «Роботех» реализует проекты по автоматизации производства. Основным учредителем ООО является бывший вице-президент ГК «Новомет» Евгений Пошвин — он владеет 75% долей компании.