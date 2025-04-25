Сегодня исполняется 80 лет президенту Государственного Русского музея Владимиру Гусеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Гусев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Владимир Гусев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Его поздравляет основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков:

— Дорогой Владимир Александрович, от души поздравляю с юбилеем! Нашей дружбе и доброму сотрудничеству АФК «Система» и Русского музея уже более 20 лет. За это время, во многом именно благодаря Вашей кипучей энергии и творческой инициативе, успешно реализовано множество совместных культурных проектов — от знаковых выставок и виртуального музея до инклюзивных и образовательных программ. Но самое главное, что начатое много лет назад человеческое общение и партнерство продолжается и по сей день на благо музея и людей. Желаю крепкого здоровья и неиссякаемого вдохновения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»