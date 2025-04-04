ДВЖД отмечает сокращение погрузки в первом квартале 2025 года на 2,9%

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО РЖД) в январе—марте сократилась на 2,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 18,1 млн т, сообщила служба корпоративных коммуникаций перевозчика. Грузооборот за отчетный период вырос на 2%, более чем до 61,6 млрд тарифных тонно-километров.

Как сообщается в распространенном пресс-релизе, спад в основном пришелся на перевозки строительных грузов (на 32,2%, до 420,5 тыс. т), нефти и нефтепродуктов (на 11,3%, до 2,1 млн т). Отмечается сокращение и в перевозках основного груза — угля (на 4,4%, до 8,7 млн т). Помимо этого, уменьшились в объемах перевозки лесных грузов (на 2,1%, до 724,7 тыс. т), черных металлов (на 4,2%, до 144,2 тыс. т).

Вместе с тем зафиксирован рост в 6,5 раз погрузки руды цветной и серного сырья (до 253 тыс. т). Также увеличилась погрузка промышленного сырья и формовочных материалов (на 19,5%, до 154 тыс. т), железной и марганцевой руд (на 19,9%, до 754,7 тыс. т) и чермета (на 6,1%, до 226,6 тыс. т).

В марте на станциях ДВЖД погружено 6,2 млн т грузов, что на 5% меньше объема того же месяца прошлого года. Грузооборот составил около 20,9 млрд тарифных тонно-километров — с незначительным ростом (0,9%). В 2024 году ДВЖД показала рост погрузки к предыдущему году на 2,6%, до 76,1 млн т.

Эрнест Филипповский, Хабаровск