Минобороны поддерживает создание закона о статусе военкоров

Замглавы Минобороны Виктор Горемыкин заявил, что военное ведомство готово поддержать законопроект о статусе военного корреспондента. Он отметил, что журналисты «не должны бесконтрольно находиться» на территории, где ведутся боевые действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Это может привести к очень печальным последствиям. Оно (перемещение.— "Ъ") должно регулироваться, иначе завтра заедет один, другой, третий. Мы не знаем, где он появился, не дай бог, попадет под FPV-дроны или же наши артиллерийские обстрелы и закончит печально»,— сказал господин Горемыкин на заседании Госдумы.

На заседании был принят закон о распространении статуса ветеранов боевых действий на военнослужащих, силовиков и добровольцев, воевавших в Курской области. Во время обсуждения инициативы звучали предложения наделить аналогичным статусом военных корреспондентов — такую поправку ко второму чтению проекта вносили депутаты «Справедливой России — За правду». Однако ее не приняли.

Господин Горемыкин указал, что присвоение статуса военкорам должно рассматриваться в качестве отдельного законопроекта. «Вопрос правильно поставлен, мы поддержим, но нужно работать отдельным законопроектом»,— сказал он.

27 марта Минцифры предложило ввести звание «ветеран военной журналистики», которое даст журналистам право на льготы. В пресс-службе ведомства отмечали, что журналисты «не являются участниками боевых действий, но ежедневно рискуют жизнью», а потому им требуется дополнительная поддержка от государства.

Полина Мотызлевская