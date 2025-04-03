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Коммерсантъ FM
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Кадры недоступного

В Москве открылась фотовыставка «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Фотографы Николай Зверков и Антон Мелёшкин побывали в одном из самых красивых и труднодоступных мест на планете. И теперь взглянуть на плато через объектив их камер можно прямо в центре столицы.

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Фото: предоставлено сервисом путешествий «Наморечко»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Фото: предоставлено сервисом путешествий «Наморечко»

Плато находится на севере Восточной Сибири, на полуострове Таймыр, за полярным кругом. Природа там сохранилась в своем первозданном виде, потому плато внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Его озера — одни из самых глубоких и чистых в России, а водопады — главные туристические магниты и одни из самых впечатляющих природных объектов региона.

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Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Фото: предоставлено сервисом путешествий «Наморечко»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Фото: предоставлено сервисом путешествий «Наморечко»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Фото: предоставлено сервисом путешествий «Наморечко»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Фото: предоставлено сервисом путешествий «Наморечко»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Фото: предоставлено сервисом путешествий «Наморечко»

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Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Фото: предоставлено сервисом путешествий «Наморечко»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Фото: предоставлено сервисом путешествий «Наморечко»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Фото: предоставлено сервисом путешествий «Наморечко»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Фото: предоставлено сервисом путешествий «Наморечко»

Кадр фотовыставки «Плато Путорана: Русское чудо света!»

Фото: предоставлено сервисом путешествий «Наморечко»

Фотографии, сделанные во время экспедиции год назад Николаем Зверковым и Антоном Мелёшкиным, позволяют зрителям увидеть нетронутую и неприступную природу плато: бурлящие водопады, горные массивы и полноводные реки.

Фотовыставка ждет зрителей в самом центре Москвы — на Рождественском бульваре, до 29 апреля.

  • Журнал «Коммерсантъ Weekend» №11 от 10.04.2025, стр. 15

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