Все кирпичи в одно «Лукошко»

Уфимская компания «Лукошко», выкупившая права на товарный знак Porikam, пыталась отсудить компенсацию за нарушение своих прав у Кирпичной компании. По мнению «Лукошка», ответчик не имел права продавать кирпичи со спорным обозначением. В качестве компенсации нарушения своих прав истец просил арбитражный суд Башкирии взыскать с Кирпичной компании 10 млн руб. Ответчик с исковыми требованиями не согласился, настаивая, что реализовывал кирпичи Porikam по договору с компанией предыдущего владельца спорного товарного знака. Суд встал на сторону ответчика, не найдя доказательств нарушения с его стороны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

ООО «Лукошко» предпринимателя Марата Мазитова не удалось отсудить у ООО «Кирпичная компания» (владелец — Азат Шаймухаметов) компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак Porikam. Керамические блоки под этим брендом ранее производила уфимская компания «Амстрон» (признана банкротом в 2019 году). Она же в марте 2022 года, находясь в процедуре конкурсного производства, подала иск в арбитражный суд Башкирии с требованием запретить Кирпичной компании использовать обозначение принадлежащего ей товарного знака. В ходе рассмотрения иска в суде исковые требования несколько раз менялись, пока в сентябре 2023 года «Амстрон» не уступил право требования «Лукошку». Новый истец, как и его предшественник, несколько раз уточнял исковые требования. В окончательной редакции они были сформулированы в ноябре 2024 года.

Как следует из материалов дела, Кирпичная компания, согласно мнению «Лукошка», нарушала исключительные права на товарный знак, продавая кирпичи с обозначением Porikam. В качестве доказательства истец предоставил в суд документы купли-продажи соответствующей продукции в 2022 году. При этом правообладатель товарного знака своего согласия на это не давал, указано в решении суда.

Права на обозначение Porikam были зарегистрированы компанией «Амстрон» в феврале 2016 года. До истечения срока охраны товарного знака в июле 2024 года права на него выкупило «Лукошко» за 85 тыс. руб.

Кирпичная компания в суде не отрицала факт продажи кирпичей Porikam, но настаивала, что не нарушала права истца. В суде представитель компании предоставил договор поставки кирпичей, заключенный в марте 2018 года с аффилированной с «Амстроном» одноименной компанией. Оба «Амстрона» принадлежали Тимурбулату Багаутдинову (он же был директором компаний), сыну бенефициара ГК «Рассвет» Рашиту Багаутдинову. Структуры «Рассвета» (признаны банкротами) специализировались на жилищном строительстве в Уфе и Подмосковье, и производстве кирпичей.

Кроме того, ответчик настаивал, что ни «Амстрон», ни «Лукошко» несколько лет не производят кирпичи Porikam, а значит истец создает видимость «реального функционирования товарного знака».

Арбитражный суд Башкирии назвал довод об аффилированности «Амстронов» с Тимербулатом Багаутдиновым «заслуживающим внимания». По мнению суда, таким образом предприниматель контролировал не только производственную деятельность компаний, но и за использование товарного знака Porikam.

Также суд указал, что «Лукошко», как и «Амстрон», с 2017 года не производят и не реализуют кирпичи со спорным обозначением. А «Кирпичная компания» законно приобретала кирпичи у производителя для последующей продажи. К такому выводу суд пришел, изучив универсальные передаточные документы, книги покупок и продаж, выписки с расчетного счета.

Резюмируя выводы, суд отметил, что совокупность установленных обстоятельств «свидетельствует о наличии в действиях истца по обращению с настоящим иском злоупотребления правом».

Связаться с «Лукошком» вчера не удалось: номера телефона компании нет в публичных базах.

Советник практики интеллектуальной собственности бюро «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Юрий Яхин полагает, что при имеющихся выводах суда отмена решения представляется маловероятной.

С ним согласна адвокат Forward Legal Маргарита Легенкина: «Можно сделать вывод, что суд при рассмотрении этого дела занял не формальную позицию, а исследовал всю цепочку поставок, установил, что истец длительное время не использовал товарный знак. Учитывая, что суд апелляционной инстанции принимает новые доказательства в ограниченном виде, маловероятно, что истец сможет доказать, что товары ответчика были контрафактными».

Старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин согласен, что Тимербулат Багаутдинов, как владелец и директор «Амсторов», должен был знать о сделке по продаже продукции Кирпичной компании. «При такой аффилированности товар должен считаться введенным в оборот с согласия самого правообладателя, то есть является оригинальным,— отмечает юрист.— Однако если оригинальный товар до сих пор в обороте, то нельзя говорить о неиспользовании товарного знака правообладателем и об отсутствии интереса в его защите. То есть названные судом основания к отказу в иске являются взаимоисключающими».

Булат Баширов